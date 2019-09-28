Порошенко слетал в Лондон поддержать Гонтареву
Пятый президент Украины Петр Порошенко посетил в Лондоне экс-главу НБУ Валерий Гонтареву после инцидента с наездом авто.
Источник: Тelegram-канал Петра Порошенко
Детали: Порошенко заявил, что Гонтарева "не только сильный менеджер, но и сильная личность".
"Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка, - она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она не сломалась. Не сломается и теперь, когда опонеты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину", - отметил он.
Экс-главу Нацбанка Украины Порошенко посетил вместе с супругой и передал ей футболку с надписью "Валерия не сломается".
"С Мариной посетили Валерию, чтобы передать ей слова поддержки от многих украинцев. Валерия не сломается. Знайте: никто из нас не сломается", - заявил экс-президент.
История вопроса:
- Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
- 27 августа Печерский райсуд Киева Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.
- Гонтарева назвала вызов в Генпрокуратуру для вручения подозрения попыткой дискредитации достижений в финансовом секторе и предлагала следователем прилететь в Лондон.
- 30 августа экс-глава НБУ сообщила, что в центре Лондона ее сбил автомобиль.
- Позже Гонтарева, комментируя ДТП в Лондоне, заявила, что пока нет свидетельств, что водитель действовал умышленно.
- Гонтарева предполагала, что к аварии причастен олигарх Игорь Коломойский и заявляла, что Коломойский угрожает ей, так как она – его "главный враг".
- Коломойский уверял, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину. Свою причастность к инциденту с ДТП он отрицал.
- В ночь на 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку эк-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.
- В ночь на 17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дом Гонтаревых.
- 12 сентября Государственное бюро расследований провело обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава НБУ.
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