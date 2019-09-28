Порошенко слетал в Лондон поддержать Гонтареву

Пятый президент Украины Петр Порошенко посетил в Лондоне экс-главу НБУ Валерий Гонтареву после инцидента с наездом авто.

Источник: Тelegram-канал Петра Порошенко

Детали: Порошенко заявил, что Гонтарева "не только сильный менеджер, но и сильная личность".

"Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка, - она ​​не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она ​​не сломалась. Не сломается и теперь, когда опонеты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину", - отметил он.

Экс-главу Нацбанка Украины Порошенко посетил вместе с супругой и передал ей футболку с надписью "Валерия не сломается".

"С Мариной посетили Валерию, чтобы передать ей слова поддержки от многих украинцев. Валерия не сломается. Знайте: никто из нас не сломается", - заявил экс-президент.

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