Нормандський формат: у Трампа покладають надію на Зеленського

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П'ятниця, 6 вересня 2019, 03:19

Джерело: The Daily Signal 

Державний секретар США Майкл Помпео сподівається, що нове керівництво, яке закликає до поновлення переговорів із президентом Росії Путіним у рамках нормандського формату, зможе вдихнути нове життя у цей старий процес.

Дослівно: "Ми дуже прагнемо знайти правильний вихід. Ми сподіваємося, що це можливо вирішити і що Нормандський формат відродиться після зміни керівництва в Україні", - наголосив Помпео.

Деталі: Майкл Помпео нагадав, що нинішня політика США полягає в тому, щоб дати адміністрації Зеленського шанс на вихід із глухого кута з Москвою в існуючих переговорних рамках. І додав, що він із оптимізмом дивиться на те, що Зеленський може "оживити" мирний процес.

Помпео також пояснив, чому це важливо: підтримка діалогу з Росією, за його словами, необхідна і для припинення війни в Україні, і для співпраці з Росією у боротьбі з тероризмом. 

Тим часом, радник із нацбезпеки США Джон Болтон, який у серпні відвідав Україну, вважає, що Зеленський не повинен "поспішати миритися" з Путіним.

Дослівно: "Я не думаю, що є якась причина поспішати з тією чи іншою дією". 

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Що було раніше:

  • Президент Володимир Зеленський заявив раднику Трампа, що хоче бачити США в "нормандському форматі".

Передісторія:

  • Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", який, можливо,  відбудеться вже у вересні.
  • Нормандський формат - це зустрічі у чотиристоронньому форматі президентів України, Франції, Росії, а також канцлера Німеччини щодо вирішення збройного конфлікту на сході України.
  • США не беруть участі в переговорах у нормандському форматі.

Українська правда

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Теми: США Зеленський Росія


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