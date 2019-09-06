Нормандський формат: у Трампа покладають надію на Зеленського

Джерело: The Daily Signal

Державний секретар США Майкл Помпео сподівається, що нове керівництво, яке закликає до поновлення переговорів із президентом Росії Путіним у рамках нормандського формату, зможе вдихнути нове життя у цей старий процес.

Дослівно: "Ми дуже прагнемо знайти правильний вихід. Ми сподіваємося, що це можливо вирішити і що Нормандський формат відродиться після зміни керівництва в Україні", - наголосив Помпео.

Деталі: Майкл Помпео нагадав, що нинішня політика США полягає в тому, щоб дати адміністрації Зеленського шанс на вихід із глухого кута з Москвою в існуючих переговорних рамках. І додав, що він із оптимізмом дивиться на те, що Зеленський може "оживити" мирний процес.

Помпео також пояснив, чому це важливо: підтримка діалогу з Росією, за його словами, необхідна і для припинення війни в Україні, і для співпраці з Росією у боротьбі з тероризмом.

Тим часом, радник із нацбезпеки США Джон Болтон, який у серпні відвідав Україну, вважає, що Зеленський не повинен "поспішати миритися" з Путіним.

Дослівно: "Я не думаю, що є якась причина поспішати з тією чи іншою дією".

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Що було раніше:

Президент Володимир Зеленський заявив раднику Трампа, що хоче бачити США в "нормандському форматі".

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