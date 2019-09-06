Пожежу на сміттєзвалищі під Києвом загасили
Рятувальники ліквідували пожежу, що 5 вересня вранці спалахнула на звалищі відходів у селі Демидів Вишгородського району.
Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Пожежу локалізовано о 15:30 на площі 1,5 га., а о 18:05 ліквідовано", - кажуть у прес-службі.
Там розповіли, що сміття горіло на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га та 1 га окремими осередками.
До гасіння залучили 18 пожежників та 8 одиниць спецтехніки.
Щодо причин займання, то, згідно з повідомленням, вони встановлюються.
Нагадаємо:
- Раніше стало відомо, що під Києвом горить сміттєзвалище.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua