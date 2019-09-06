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Пожежу на сміттєзвалищі під Києвом загасили

П'ятниця, 6 вересня 2019, 03:48

Рятувальники ліквідували пожежу, що 5 вересня вранці спалахнула на звалищі відходів у селі Демидів Вишгородського району.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Пожежу локалізовано о 15:30 на площі 1,5 га., а о 18:05 ліквідовано", - кажуть у прес-службі.

Там розповіли, що сміття горіло на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га та 1 га окремими осередками.

До гасіння залучили 18 пожежників та 8 одиниць спецтехніки.

Щодо причин займання, то, згідно з повідомленням, вони встановлюються.

 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: пожежаКиївнадзвичайна подія
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