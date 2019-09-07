УЄФА виділило майже 390 млн євро на рахунки Суркіса, а не ФФУ – Der Spiegel

З 2002 по 2016 роки кошти, що мали надходити на рахунку Федерації футболу України (З 2018 року УАФ - прим УП) направлялися на рахунки офшорної карибської кампанії "Newport Management Limited", що обслуговувала київське "Динамо".

Про це йдеться в матеріалі-розслідуванні німецького видання Der Spiegel.

За інформацією видання, 15 грудня 2016 року високопоставлений чиновник УЄФА підготував для вищого керівництва асоціації засекречений документ під назвою: "Внутрішня доповідна записка".

Документ свідчив про платежі, відправлені Федерації футболу України. Тобто, з 2002 по 2016 рік платежі від УЄФА надходили не на рахунки ФФУ, а на рахунки кампанії, що знаходилася на Британських Віргінських островах і мала відношення до київського "Динамо".

У самому розслідуванні УЄФА зазначається, що "Newport Management Limited" - це структура, яка, начебто, належить президенту київського "Динамо" Ігорю Суркісу.

Як зазначає видання, у грудні 2016 року делегація УЄФА мала спробу перевірити київське "Динамо" на відповідність правилам фінансового фейр-плей. У результаті аудитори УЄФА, після огляду рахунків клубу визначили: що компанія "Newport Management Limited" має суттєвий вплив на фінансування українського клубу.

У Der Spiegel відзначають, що всі платежі УЄФА, призначені ФФУ (УАФ), відправлялися на той же офшорний акаунт, який зареєстрований для послуг київського "Динамо", а отже з виплати зарплат та здійснення трансферів.

У Der Spiegel заявили, що багато з цих даних отримані завдяки платформі Football Leaks, і на 9 вересня очікується перша претезентація книги на німецькій мові про корупцію у футболі.

За документам з Football Leaks, які наводить Der Spigel, з вересня 2002 по липень 2008, УЄФА відправив ФФУ близько 50 мільйонів швейцарських франків. З вересня 2006 по грудень 2016 всього було відправлено 338.6 мільйонів євро.

Як пише німецьке видання, зв'язки між "Newport" і "Динамо" можна знайти ще на початку 1990-х, коли Григорій Суркіс став керувати клубом. У жовтні 1992 року компанія під номером 71912 отримала реєстрацію на Тортолі, найбільшому острові Британських Віргінських островів. Трохи пізніше, компанія стала секретною (slush fund). Між ними був підписаний контракт 27 липня 1993 року, і угода ймовірно діє і зараз, адже 28 липня 2010 року вона була продовжена на 20 років.

Липнева угода начебто показує суть відносин "Динамо" і компанії "Newport". Київський клуб передає компанії контроль над комерційною діяльністю "Динамо". Це телевізійні права, маркетингові права і трансфери футболістів. Натомість, згідно з пунктом в документі, "Newport" управляє "фінансовими ресурсами", необхідними "для того, щоб футбольний клуб був конкурентним і здатним досягати високих результатів у спорті".

Також видання зазначає, що згідно з угодою 2010 року між "Newport" і "Динамо" Київ не ясно, хто володіє компанією на Британських Віргінських островах. Втім, німецькі журналісти впевнені, що насправді "Newport" контролюється Ігорем Суркісом. За їх інформацією, цей факт вказується в вердикті 2009 року Високого Суду Лондона. Вердикт з'явився у відповідь на позов, поданий колишнім бізнес-партнером Ігоря Суркіса, коли президент "Динамо" був в листопаді 2008 в столиці Великобританії на матчі Лізі чемпіоном з "Арсеналом".

У Der Spigel зазначають, що 12 червня видання зв'язалося з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом, щоб отримати його коментар про фінансові договори компанії "Newport" і його роль в компанії. "Динамо" не відповіло детально на жодне з запитань, - пише видання.

Окрім того "Динамо" звинуватило Der Spiegel в порушенні "базових етичних принципів журналістики". На думку клубу, питання були "явно обвинувальним характеру, містили необґрунтовані твердження, а також викривлену і необ'єктивну оцінку фактів". Клуб звинуватив видання в участі кампанії по дискредитації "Динамо" і "Newport", яку проводить ФФУ.

УЄФА підтвердив Der Spiegel, що їх фінансовий департамент з 1999 до 2016 року відправляв всі рахунки призначені ФФУ офшорній компанії "Newport Management Limited". Також УЄФА підтвердив, що тільки в грудні 2016 року був виявлено, що платежі ФФУ відправлялися на той же рахунок, яким користувалося "Динамо" Київ через компанію на Британських Віргінських островах. З того часу всі платежі відправляються на рахунок ФФУ в Україні. Також УЄФА зазначив, що комісія, яка вивчає процедури до травня 2017 роки, не виявила "явних порушень дисциплінарного регламенту з боку ФФУ і УЄФА".