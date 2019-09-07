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УЄФА виділило майже 390 млн євро на рахунки Суркіса, а не ФФУ – Der Spiegel

Субота, 7 вересня 2019, 18:50
Ігор Суркіс

З 2002 до 2016 роки кошти, які мали надходити на рахунки Федерації футболу України, прямували на рахунки офшорної карибської кампанії "Newport Management Limited", яка обслуговувала київське "Динамо".

Про це йдеться у матеріалі-розслідуванні німецького видання Der Spiegel.

За даними ЗМІ, документ під назвою "внутрішня доповідна записка" був підготовлений для керівництва УЄФА у грудні 2016 року високопоставленим чиновником і свідчив про платежі, відправлені Федерації футболу України.

"З 2002 до 2016 рр. платежі від УЄФА надходили не на рахунки ФФУ, а на рахунки компанії "Newport Management Limited" на Британських Віргінських островах - структури, яка, нібито, належить президенту київського "Динамо" Ігорю Суркісу", пише видання.

Згідно з документами, отриманими завдяки платформі Football Leaks, з вересня 2002 до липня 2008 рр. УЄФА відправила ФФУ близько 50 млн швейцарських франків. З вересня 2006 до грудня 2016 року загалом було відправлено 338.6 мільйонів євро.

У грудні 2016 року в УЄФА зробили спробу перевірити київське "Динамо" на відповідність правилам фінансового фейр-плей. Після вивчення рахунків клубу аудитори встановили, що "Newport Management Limited" має суттєвий вплив на фінансування "Динамо".

Зв'язок між "Newport" і "Динамо" починається з початку 1990-х, коли Григорій Суркіс став керувати клубом. У жовтні 1992 року компанія отримала реєстрацію на Віргінських островах, а в липні 1993 року між сторонами було підписано угоду, яку у липні 2010 року було продовжено на 20 років.

Виходячи з угоди не ясно, хто володіє Newport, але журналісти впевнені, що компанія контролюється Суркісом.

"Цей факт вказується у вердикті 2009 року Високого Суду Лондона у відповідь на позов, поданий колишнім бізнес-партнером Ігоря Суркіса", - пише ЗМІ.

Коментар Суркіса про фінансові договори компанії "Newport" і його роль у компанії журналістам отримати не вдалося, при цьому "Динамо" звинуватило Der Spiegel в участі в кампанії з дискредитації клубу і "Newport", яку проводить ФФУ.

Микола Аврамчук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Суркісфутбол
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