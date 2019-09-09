Грузія не визнала "вибори" в окупованому Криму

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Понеділок, 9 вересня 2019, 01:18

Грузія не визнає так звані "місцеві вибори" в окупованому Росією Криму.

Про це йдеться в заяві МЗС країни в Twitter.

"Грузія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає так звані місцеві вибори в Криму і Севастополі, незаконно окупованих Росією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • 8 вересня в Росії - єдиний день голосування, в цей день проходить близько 6 тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.
  • Прокуратура Криму закликала жителів Криму не брати участі у незаконних виборах, які проводяться на території АР Крим та Севастополя.
  • Українське МЗС закликало міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих "місцевих виборів" в окупованому Криму і посилити тиск на РФ.

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Теми: Грузія Росія вибори


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