Грузія не визнала "вибори" в окупованому Криму
Грузія не визнає так звані "місцеві вибори" в окупованому Росією Криму.
Про це йдеться в заяві МЗС країни в Twitter.
"Грузія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає так звані місцеві вибори в Криму і Севастополі, незаконно окупованих Росією", - йдеться в повідомленні.
Georgia supports sovereignty and territorial integrity of #Ukraine and doesn’t recognize so-called “local elections” in #Crimea and #Sevastopol illegally occupied by Russia. #CrimeaisUkraine #SevastopolisUkraine https://t.co/scBXQRtBo6— MFA of Georgia (@MFAgovge) September 8, 2019
Нагадаємо:
- 8 вересня в Росії - єдиний день голосування, в цей день проходить близько 6 тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.
- Прокуратура Криму закликала жителів Криму не брати участі у незаконних виборах, які проводяться на території АР Крим та Севастополя.
- Українське МЗС закликало міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих "місцевих виборів" в окупованому Криму і посилити тиск на РФ.
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