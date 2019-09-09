Грузія не визнала "вибори" в окупованому Криму

Грузія не визнає так звані "місцеві вибори" в окупованому Росією Криму.

Про це йдеться в заяві МЗС країни в Twitter.

"Грузія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає так звані місцеві вибори в Криму і Севастополі, незаконно окупованих Росією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: