Ситуація в ООС: бойовики відкривали вогонь в районі розведення сил

За минулу добу противник 13 разів обстріляв позиції українських військових, втрат з нашого боку немає.

Джерело: Facebook-сторінка командування ООС

Деталі: Найманці застосовували заборонену Мінськими угодами зброю: міномети калібру 82 мм. Також використовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік району ділянок розведення сил, біля Золотого і Богданівки, бойовики відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велись поблизу Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Новомихайлівки, Новогнатівки, Авдіївки, Новолуганського, Південного, Травневого.

Дослівно: "Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню."

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