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В Мінкульті задумались, чи варто фінансувати хор Верьовки

Понеділок, 21 жовтня 2019, 11:50

Заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк припустила, що, можливо, доцільніше було б, якби держава підтримувала музичні гурти, які відтворюють і відроджують український фольклор, замість того щоб фінансувати "соцреалістичні проєкти, як от хор Верьовки"

Джерело: facebook Подоляк

Дослівно: "…якщо держава розвернеться з фінансовою підтримкою "до джерел" (нематеріальної культурної спадщини, так сказать) - до відтворення і вивчення фольклорних форм (чим зараз займаються, наприклад, Божичі, Гуртоправці, Гуляйгород, Древо і багато інших), а паралельно відмовиться від фінансування соцреалістичних проектів, як от #хорвірьовки, даючи подібним колективам можливість самостійно виміряти свою "потрібність" глядачу і спроможність, як це роблять зараз інші.

Скільки сотень чи тисяч обурених громадян волатимуть про нищення "національної" культури?

Деталі: Заступниця міністра культури висловила сумнів, чи варто державі продовжувати фінансувати те, що "колись було створене державою, треба підтримувати через дихальний апарат і крапельницю спільним коштом". Вона припустила, що, якщо творчість хору Верьовки потрібна українському народу, то глядач підтримає її на концертах.

При цьому саму діяльність хору вона назвала "шароварщиною".

Що було раніше: 20 жовтня у випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина Національного хору імені Верьовки піснею-пародією "Горіла хата" висміяли підпал будинку Валерії Гонтаревої. Під музику весільної пісні "Горіла сосна, палала" вони співали, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".

Гонтарева, яка проживає зараз у Великій Британії, назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя.

А олігарх Ігор Коломойський похвалив номер студії "Квартал 95" – але запевнив, що немає д о нього стосунку.

Міністр культури Володимир Бородянський написав, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати проситимуть, щоб хор імені Верьовки не виконував гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради.

Народний депутат, лідер партії "Голос" та соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вважає негідним номер студії "Квартал 95" щодо підпалу будинку Гонтаревої.  

Генеральний директор Національного хору імені Г.  Верьовки Зеновій Корінець заявив, що рішення співати з "Кварталом 95" про підпал будинку Гонтаревої, приймав сам, і що йому за це соромно.

Нагадаємо:

  • Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
  • 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
  • 30 серпня ексглаву НБУ у центрі Лондона збив автомобіль.
  • Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
  • Вночі 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ексголови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
  • 12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки у київській квартирі, де прописана ексголова НБУ.
  • 17 вересня у Гореничах під Києвом згорів ущент дім Гонтаревих.

"Українська правда" у Threads

Теми: МінкультуриКвартал скандал
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