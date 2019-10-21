В Минкульте задумались, стоит ли финансировать хор Веревки

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк предположила, что, возможно, целесообразнее было бы, если бы государство поддерживало музыкальные коллективы, которые воспроизводят и возрождают украинский фольклор, вместо того чтобы финансировать "соцреалистические проекты, такие как хор Веревки".

Источник: facebook Подоляк

Дословно: "... если государство развернется с финансовой поддержкой "к истокам" (нематериального культурного наследия, так сказать) - к воспроизведению и изучению фольклорных форм (чем сейчас занимаются, например, Божичи, Гуртоправцы, Гуляйгород, Древо и многие другие), а параллельно откажется от финансирования соцреалистических проектов, такие как #хорверевки, давая подобным коллективам возможность самостоятельно измерить свою "нужность" зрителю и способность, как это делают сейчас другие.

Сколько сотен или тысяч возмущенных граждан кричать об уничтожении "национальной" культуры?

Детали: Заместитель министра культуры выразила сомнение, стоит ли государству продолжать финансировать то, что "когда-то было создано государством, надо ли поддерживать через дыхательный аппарат и капельницу общими средствами". Она предположила, что, если творчество хора Веревки нужно украинскому народу, то зритель поддержит его на концертах.

При этом саму деятельность хора она назвала "шароварщиной".

Что было раньше: 20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть Национального хора имени Веревки песней-пародией "Горіла хата" высмеяли поджог дома Валерии Гонтаревой. Под музыку свадебной песни "Горіла сосна, пылала" они пели, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".

Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, назвала выступление "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем.

А олигарх Игорь Коломойский похвалил номер студии "Квартал 95" – но заверил, что не имеет к нему отношения.

Министр культуры Владимир Бородянский написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты попросят, чтобы хор имени Верёвки не выполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.

Народный депутат, лидер партии "Голос" и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает недостойным номер студии "Квартал 95" на тему поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Генеральный директор Национального хора имени Г. Веревки Зеновий Коринець заявил, что решение петь с "Кварталом 95" о поджоге дома Гонтаревой, принимал сам, и что ему за это стыдно.

Напомним: