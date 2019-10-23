Головні новини вівторка і ночі: детектор брехні для "слуг" та арешт Микитася
У Порошенка накинулися на канал Коломойського, Зеленський вимагає детектор брехні для "слуг" із комітету Дубінського, екснардепа Микитася взяли під варту – новини, які були актуальні 22 жовтня.
Про Порошенка-Коломойського
У партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" заявили, що телеканал "1+1", співвласником якого є олігарх Ігор Коломойський, розповсюджує брехню через сюжет про причетність Порошенка до підвищення тарифів у Вінниці.
У відповідь Коломойський порадив п’ятому президенту бути обережнішим у висловлюваннях, які стосуються "1+1" і його самого.
Про детектор брехні
Керівництво Офісу президента та керівництво партії "Слуга народу" вимагають, щоб депутати СН, які є членами фінансового комітету, та автори кількох законопроектів пройшли детектор брехні.
Пізніше з’явилась інформація, що керівництво партії перед можливою перевіркою нардепів на поліграфі, вирішило провести зустріч з членами фінансового комітету, щоб заслухати їхні пояснення щодо голосування проти одного антикорупційного законопроекту.
Про Микитася
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала екснардепа і забудовника Максима Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу від 5,5 до 80 мільйонів гривень.
Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень.
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.
Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.
Про інші важливі новини
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