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Головні новини вівторка і ночі: детектор брехні для "слуг" та арешт Микитася

Середа, 23 жовтня 2019, 07:54

У Порошенка накинулися на канал Коломойського, Зеленський вимагає детектор брехні для "слуг" із комітету Дубінського, екснардепа Микитася взяли під варту – новини, які були актуальні 22 жовтня.

Про Порошенка-Коломойського

У партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" заявили, що телеканал "1+1", співвласником якого є олігарх Ігор Коломойський, розповсюджує брехню через сюжет про причетність Порошенка до підвищення тарифів у Вінниці.

У відповідь Коломойський порадив п’ятому президенту бути обережнішим у висловлюваннях, які стосуються "1+1" і його самого.

Про детектор брехні

Керівництво Офісу президента та керівництво партії "Слуга народу" вимагають, щоб депутати СН, які є членами фінансового комітету, та автори кількох законопроектів пройшли детектор брехні.

Пізніше з’явилась інформація, що керівництво партії перед можливою перевіркою нардепів на поліграфі, вирішило провести зустріч з членами фінансового комітету, щоб заслухати їхні пояснення щодо голосування проти одного антикорупційного законопроекту.

Про Микитася

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала екснардепа і забудовника Максима Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу від 5,5 до 80 мільйонів гривень.

Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень. 

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Шоумен і комік Сергій Сивохо, коментуючи реакцію суспільства на його призначення радником секретаря РНБО, запропонував не поспішати з висновками.

Генеральна прокуратура відправила в НАБУ кримінальну справу щодо зловживання владою у 2017 році службовими особами НАЗК та Адміністрації президента.

В Україні змінились процедури видачі посвідчень водія, підготовки водіїв та акредитації автошкіл.

У Кремлі заявили, що вести підготовку до саміту в "нормандському форматі" наразі неможливо, оскільки зараз змінюється позиція однієї зі сторін переговорів.

Тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Трамп пов’язував надання допомоги Україні із публічною заявою президента Володимира Зеленського розслідувати справу щодо компанії Burisma, де працював син Джо Байдена.

Внаслідок вибуху гранати у центрі Києва на вулиці Пушкінській загинуло двоє чоловіків та поранена жінка. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Відкрито провадження за статтею "Умисне вбивство".

Українська правда
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