"Зашкварений" прокурор Кулик не прийшов на переатестацію

Український прокурор Костянтин Кулик прогуляв іспит на знання законодавства для роботи в Офісі генерального прокурора.

Джерело: коментар члена кадрової комісії Олександра Лємєнова "Українській правді", Facebook-сторінка ЦПК

Дослівно ЦПК: "Прокурори ГПУ в рамках переатестації писали тести... З-поміж понад 1000 прокурорів 29% не склали або не з'явились на іспит.

Зокрема, не склав досить простий, на думку багатьох, тест прокурор Костянтин Кулик. Це той Кулик, який став першим обвинуваченим за незаконне збагачення. Прокурор, який доводив, що немає нічого спільного з матір'ю трьох його дітей, на яку записана дорога нерухомість".

Деталі: Прокурор був у списках на проходження тесту, але не з'явився.

За словами Лємєнова, Кулик має ще час для того, щоб принести довідку про поважну причину прогулу, якщо довідки не буде, то Кулика звільнять.

У 2016 році Кулику пред’явили обвинувачення у незаконному збагаченні на суму 2,8 млн грн. Зокрема, на матір прокурора і матір його дітей Ірину Німець оформлено низку об’єктів нерухомості в центрі Києва.

Після декриміналізації статті про незаконне збагачення суд продовжив судити Кулика по недіючій статті, бо не знайшов можливості закрити справу на стадії судового розгляду.

У ЦПК назвали Кулика "зашквареним персонажем".

Що було раніше: 23 жовтня прокурори почали проходити атестацію в рамках реформи.

Під час тестування кандидатам на посади прокурора потрібно за допомогою комп’ютерної техніки дати відповідь на 100 питань за 100 хвилин. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Результат кожного кандидата з’являється на екрані комп'ютера одразу після завершення тесту.

Прокурори, які набрали потрібну кількість балів (прохідний бал – 70) допускаються до наступного етапу атестації – тестування на загальні здібності та навички.

Останній етап проходитиме у формі співбесіди та включатиме в себе виконання ситуаційного завдання.

Чому це важливо: За задумом реформаторів, працювати в нових органах прокуратури продовжать прокурори, які пройдуть оцінювання за критеріями професійності та доброчесності.

Ефективність атестації в рамках реформи прокуратури, ініційованої президентом Володимиром Зеленським і ухваленої парламентом, ставили під сумнів деякі прокурори. Проти ухваленого порядку атестації висловлювався зокрема на той момент керівник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

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