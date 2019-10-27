Хор Верьовки не каратимуть за пісню про Гонтареву – міністр

Міністр культури Володимир Бородянський заявив, що не збирається застосовувати до хору Верьовки адміністративних покарань після пісні про підпал будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Джерело: Бородянський в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "З мого боку – ні" (на питання, чи будуть адміністративні покарання – ред.).

"Я вважаю, що є речі, які знаходяться в культурній площині. І не завжди в культурній площині повинне бути покарання. Покарання в тому розумінні, як хтось вважає, що треба когось чогось позбавити і таке інше. Це ж була ціннісна річ, тобто що можна, а що не можна, що добре, а що погано".

Деталі: За словами міністра, потрібно виробити політику, яка стосується не тільки хору Верьовки, а взагалі управління державними коштами, державними витратами в сфері культури. Він зазначив, що якість і кількість культурного контенту повинні збільшуватися.

Пряма мова: "Чи призведе це до зміни форм фінансування? Так. Я думаю, що ми поступово будемо переходити на формати проєктного фінансування, як це зараз робить Український культурний фонд. Означає це, що це відбудеться відразу? Ні. Тому що ми хочемо зберегти те надбання, ту спадщину, які в нас є, але ми хочемо їх покращувати, і щоб це покращення було зашите всередину тієї системи, яку ми будемо будувати".

Що було раніше: 20 жовтня у випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина Національного хору імені Верьовки піснею-пародією "Горіла хата" висміяли підпал будинку Валерії Гонтаревої.

Гонтарева, яка проживає зараз у Великій Британії, назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя.

Міністр культури Володимир Бородянський написав, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що жарти "Вечірнього кварталу" проти Валерії Гонтаревої можуть і будуть сприйматися зовнішніми інвесторами як підтвердження зв'язків між олігархами і владою, а це негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні.

А олігарх Ігор Коломойський похвалив номер студії "Квартал 95" – але запевнив, що немає до нього стосунку.

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати проситимуть, щоб хор імені Верьовки не виконував гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради.

Генеральний директор Національного хору імені Г. Верьовки Зеновій Корінець заявив, що рішення співати з "Кварталом 95" про підпал будинку Гонтаревої, приймав сам, і що йому за це соромно.

Реагуючи на суспільний резонанс, у студії "Квартал 95" заявили, що скандальний випуск шоу "Вечірній квартал" є гострою політичною сатирою, якою вони продовжать займатися "з гордістю".

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