"Квартал" про скандальний виступ: Будемо з гордістю займатися своєю справою

У студії "Квартал 95" вважають випуск шоу "Вечірній квартал", де комік Євген Кошовий та хор імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої, гострою політичною сатирою.

Джерело: Facebook студії "Квартал 95"

Дослівно у повідомленні: "Саме політики, їх дії і наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири. Ми вдячні хору імені Верьовки та нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці. Колектив не брав участі в написанні матеріалу, тому, будь ласка, поважайте його".

Деталі: Автори також відповіли на зауваження міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського про те, що йому соромно за дії національного хору.

Дослівно: "Пане Володимире, дякуємо вам за вашу реакцію. Ми запрошуємо вас на наступну зйомку "Вечірнього Кварталу", щоб одразу після концерту ви сказали, за що вам соромно, а за що ні".

Так само вони відповіли на реакцію міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова, який зазначив, що такий виступ негативно впливає на інвестиційний клімат.

Дослівно: "Бажаємо вам успіхів, економічного стрибка і побільше інвесторів. Але, якщо щось піде не так, можете сміливо звинувачувати нас. Погодьтеся, з точку зору економіки дуже обґрунтованими будуть звучати такі тези, як:

"Через жарт коміків "Вечірнього Кварталу" гривня впала у п’ять разів"

"Зовнішній борг України зростає в тій самій пропорції, в якій зростає обличчя Євгена Кошового"

У "Кварталі" вважають, що майже кожен новий випуск "Вечірнього Кварталу" стає резонансним, бо вони жартують на ті теми, які хвилюють суспільство. Вони заявили, що "Квартал" - це гостра політична сатира, "навіть, якщо це не подобається деяким політикам".

Дослівно: "Наш гумор - наша головна зброя. І поки наша зброя гостра і різка, ми будемо з гордістю займатися своєю справою".

Що було раніше: 20 жовтня у випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина Національного хору імені Верьовки піснею-пародією "Горіла хата" висміяли підпал будинку Валерії Гонтаревої. Під музику весільної пісні "Горіла сосна, палала" вони співали, зокрема: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".

Гонтарева, яка проживає зараз у Великій Британії, назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя.

А олігарх Ігор Коломойський похвалив номер студії "Квартал 95" – але запевнив, що немає до нього стосунку.

Організацією виступу хору займався нардеп "Слуги народу" та колишній кварталівець Юрій Корявченков, відомий також як "Юзік".

Міністр культури Володимир Бородянський написав, що йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що жарти "Вечірнього кварталу" проти Валерії Гонтаревої можуть і будуть сприйматися зовнішніми інвесторами як підтвердження зв'язків між олігархами і владою, а це негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні.

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що депутати проситимуть, щоб хор імені Верьовки не виконував гімн на відкриттях і закриттях сесій Верховної Ради.

Народний депутат, лідер партії "Голос" та соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вважає негідним номер студії "Квартал 95" щодо підпалу будинку Гонтаревої.

Генеральний директор Національного хору імені Г. Верьовки Зеновій Корінець заявив, що рішення співати з "Кварталом 95" про підпал будинку Гонтаревої, приймав сам, і що йому за це соромно.

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