Хор Веревки не накажут за песню о Гонтаревой – министр

Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что не собирается применять к хору Веревки административные наказания после песни о поджоге дома бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Источник: Бородянский в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "С моей стороны - нет" (на вопрос, будут ли административные наказания - ред.).

"Я считаю, что есть вещи, которые находятся в культурной плоскости. И не всегда в культурной плоскости должно быть наказание. Наказание в том смысле, как кто-то считает, что надо кого-то чего-то лишить и так далее. Это же была ценностная вещь, то есть можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо".

Детали: По словам министра, нужно выработать политику, которая касается не только хора Веревки, а вообще управления государственными средствами, государственными расходами в сфере культуры. Он отметил, что качество и количество культурного контента должны увеличиваться.

Прямая речь: "Приведет ли это к изменению форм финансирования? Да. Я думаю, что мы постепенно будем переходить на форматы проектного финансирования, как это сейчас делает Украинский культурный фонд. Означает ли это, что это произойдет сразу? Нет. Потому что мы хотим сохранить то достояние, то наследие, которые у нас есть, но мы хотим их улучшать, и чтобы это улучшение было зашито внутрь той системы, которую мы будем строить".

Что было раньше: 20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть Национального хора имени Веревки песней-пародией "Горіла хата" высмеяли поджог дома Валерии Гонтаревой.

Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, назвала выступление "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем.

Министр культуры Владимир Бородянский написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что шутки "Вечернего квартала" против Валерии Гонтаревой могут и будут восприниматься внешними инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью, а это негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

А олигарх Игорь Коломойский похвалил номер студии "Квартал 95" – но заверил, что не имеет к нему отношения.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты попросят, чтобы хор имени Верёвки не выполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.

Генеральный директор Национального хора имени Г. Веревки Зеновий Коринець заявил, что решение петь с "Кварталом 95" о поджоге дома Гонтаревой, принимал сам, и что ему за это стыдно.

Реагируя на общественный резонанс, в студии "Квартал 95" заявили, что скандальный выпуск шоу "Вечерний квартал" является острой политической сатирой, которой они продолжат заниматься "с гордостью".

Напомним: