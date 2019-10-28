Головні новини неділі і ночі: Зеленський і добровольці, еміграція Грановського
Ветерани вивезли зброю із Золотого, Грановський отримав імміграційну візу в Ізраїль, – новини, які були актуальні 27 жовтня.
Про конфлікт в Золотому
Заступник глави Нацполіції Вадим Троян заявив, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4 на Луганщині.
Президент Володимир Зеленський у неділю ввечері оприлюднив 24-хвилинне відео про свою поїздку до Золотого-4.
Лідер "Голосу" Святослав Вакарчук коментуючи розмову Зеленського з добровольцями заявив, що зневага, висловлена офіційними особами щодо добровольців та АТОшників може призвести не до миру, а до гніву.
Лідер Нацкорпусу Андрій Білецький сказав, що ветерани не підуть із Золотого-4, навіть якщо президент Володимир Зеленський вирішить їх звідти "викинути".
Про візу Грановського
За повідомленнями ЗМІ, екснардеп і один з найближчих союзників п’ятого президента Петра Порошенка Олександр Грановський отримав імміграційну візу, яка дає йому право на ізраїльське громадянство.
Сам колишній нардеп у коментарі УП не підтвердив і не спростував отримання ізраїльської імміграційної візи.
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.
Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.
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