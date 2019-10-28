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Головні новини неділі і ночі: Зеленський і добровольці, еміграція Грановського

Понеділок, 28 жовтня 2019, 07:00

Ветерани вивезли зброю із Золотого, Грановський отримав імміграційну візу в Ізраїль, – новини, які були актуальні 27 жовтня.

Про конфлікт в Золотому

Заступник глави Нацполіції Вадим Троян заявив, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4 на Луганщині.

Президент Володимир Зеленський у неділю ввечері оприлюднив 24-хвилинне відео про свою поїздку до Золотого-4.

Лідер "Голосу" Святослав Вакарчук коментуючи розмову Зеленського з добровольцями заявив, що зневага, висловлена офіційними особами щодо добровольців та АТОшників може призвести не до миру, а до гніву.

Лідер Нацкорпусу Андрій Білецький сказав, що ветерани не підуть із Золотого-4, навіть якщо президент Володимир Зеленський вирішить їх звідти "викинути".

Про візу Грановського

За повідомленнями ЗМІ, екснардеп і один з найближчих союзників п’ятого президента Петра Порошенка Олександр Грановський отримав імміграційну візу, яка дає йому право на ізраїльське громадянство.

Сам колишній нардеп у коментарі УП не підтвердив і не спростував отримання ізраїльської імміграційної візи.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Адвокат українських моряків Микола Полозов заявив, що Росія може оголосити в розшук звільнених з російського полону українських військових моряків, якщо вони не будуть з'являтися за викликом слідчого або в суд.

ДСНС повідомила, що станом на 27 жовтня значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря в Україні не зафіксовано, однак у декількох містах мають місце незначні перевищення гранично допустимих концентрацій.

Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій мають місце лише в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам'янському.

Президент США Дональд Трамп підтвердив загибель лідера терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді.

За даними ЗМІ, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані в травні 2019 року планував візит в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, якого він мав підштовхнути до розслідування щодо Байдена.

Ольга Гетьманець, УП
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