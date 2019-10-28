Ветераны вывезли оружие из Золотого, Грановский получил иммиграционную визу в Израиль, – новости, которые были актуальны 27 октября.

О конфликте в Золотом

Заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4 в Луганской области.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером обнародовал 24-минутное видео о своей поездке в Золотое-4.

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук комментируя разговор Зеленского с добровольцами заявил, что пренебрежение, высказанное официальными лицами в отношении добровольцев и АТОшников может привести не к миру, а к гневу.

Лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий сказал, что ветераны не уйдут из Золотого, даже если президент Владимир Зеленский решит их оттуда "выбросить".

О визе Грановского

По сообщениям СМИ, экс-нардеп и один из ближайших союзников пятого президента Петра Порошенко Александр Грановский получил иммиграционную визу, которая дает ему право на израильское гражданство.

Сам бывший нардеп в комментарии УП не подтвердил и не опроверг получение израильской иммиграционной визы.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Адвокат украинских моряков Николай Полозов заявил, что Россия может объявить в розыск освобожденных из российского плена украинских военных моряков, если они не будут являться по вызову следователя или в суд.

ГСЧС сообщила, что по состоянию на 27 октября значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха в Украине не зафиксировано, однако в нескольких городах имеют место незначительные превышения предельно допустимых концентраций.

Незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.

Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера террористической группировки "ИГИЛ" Абу Бакр аль-Багдади.

По данным СМИ, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в мае 2019 года планировал визит в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским, которого он должен был подтолкнуть к расследованию относительно Байдена.