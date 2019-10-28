Разумков: Результати "детектора брехні" можуть мати наслідки
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков каже, що проходження поліграфа народними депутатами може мати як політичні, так і юридичні наслідки.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з брифінгу Разумкова
Пряма мова: "Що стосується наслідків: усі колеги, які проходили поліграф, говорили, що це, перш за все, політичні наслідки. Окремо з цим будуть працювати антикорупційні органи".
Деталі: Спікер парламенту, сподівається, що результати відповідної діяльності правоохоронців будуть найближчим часом.
Проходження депутатами з комітету з питань фінансів "детектора брехні" він вважає допустимим, але надто публічним:
"Щодо доцільності – я вважаю, що будь-якою ціною, якою можна боротися з корупцією, потрібно боротися ... Що стосується публічності цього процесу – я думаю, що все-таки, можливо, він надто публічний. Це моя особиста позиція".
Цьому передувало: Декілька нардепів від "Слуги народу" пройшли дослідження на поліграфі після публікацій про те, що члени фінансового комітету ВР брали хабарі за збереження в законодавстві електронних майданчиків, вигідних Антону Яценку.
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Передісторія:
- 11 депутатів "Слуги народу", які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
- Суть схеми полягає в діяльності електронних майданчиків (посередників між оцінщиками майна та електронною базою Фонду держмайна), які пов'язують із депутатом Антоном Яценком.
- У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа з "Відродження" Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.
- У Раді зареєстрували законопроєкт №2047, який дозволив би ліквідувати цю "схему", але "слуги народу" подали і альтернативний законопроєкт №2047-1, який дозволяє укріпити діяльність майданчиків-посередників.
- Із нинішніх нардепів під підозру потрапили: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Анна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.
- Депутат Олександр Качура, один з головних ініціаторів законопроекту №2047-1, сам висловив бажання пройти "детектор брехні". І вже навіть нібито його пройшов.
- Також прозвітував про проходження перевірки на поліграфі і нардеп Дубінський. Він відповідав на питання експерта у прямому ефірі, хоч поліграфологи кажуть, що таке дослідження не зовсім ефективне.
- Також у прямому ефірі проходила поліграф нардеп Ольга Василевська-Смаглюк. Експерт розмовляла з нею лиш 40 хв і відразу змогла озвучити висновок.
- 23 жовтня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що 24 жовтня свідок у справі щодо хабара нардепам по 30 тисяч доларів публічно розповість про пропозицію неправомірної вигоди.
- Але 24 жовтня Арахамія заявив, що свідок не прийде на ефір через заборону правоохоронців.
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