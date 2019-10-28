Разумков: Результати "детектора брехні" можуть мати наслідки

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков каже, що проходження поліграфа народними депутатами може мати як політичні, так і юридичні наслідки.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з брифінгу Разумкова

Пряма мова: "Що стосується наслідків: усі колеги, які проходили поліграф, говорили, що це, перш за все, політичні наслідки. Окремо з цим будуть працювати антикорупційні органи".

Деталі: Спікер парламенту, сподівається, що результати відповідної діяльності правоохоронців будуть найближчим часом.

Проходження депутатами з комітету з питань фінансів "детектора брехні" він вважає допустимим, але надто публічним:

"Щодо доцільності – я вважаю, що будь-якою ціною, якою можна боротися з корупцією, потрібно боротися ... Що стосується публічності цього процесу – я думаю, що все-таки, можливо, він надто публічний. Це моя особиста позиція".

Цьому передувало: Декілька нардепів від "Слуги народу" пройшли дослідження на поліграфі після публікацій про те, що члени фінансового комітету ВР брали хабарі за збереження в законодавстві електронних майданчиків, вигідних Антону Яценку.

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