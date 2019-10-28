Разумков: Результаты "детектора лжи" могут иметь последствия

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что прохождение полиграфа народными депутатами можем иметь как политические, так и юридические последствия.

Источник: "Интерфакс-Украина" с брифинга Разумкова

Прямая речь: "Что касается последствий: все коллеги, которые проходили полиграф, говорили, что это, прежде всего, политические последствия. Отдельно с этим будут работать антикоррупционные органы".

Детали: Спикер парламента, надеется, что результаты соответствующей деятельности правоохранителей будут в ближайшее время.

Прохождение депутатами из комитета по вопросам финансов "детектора лжи" он считает допустимым, но слишком публичным:

"Относительно целесообразности – я считаю, что любыми путями, которыми можно бороться с коррупцией, нужно бороться… Что касается публичности этого процесса - я думаю, что все-таки, возможно, он слишком публичный. Это моя личная позиция".

Этому предшествовало :Несколько нардепов от "Слуги народа" прошли исследование на полиграфе после публикаций о том, что члены финансового комитета ВР брали взятки за сохрание в законодательстве электронных площадок, выгодных Антону Яценко.