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Разумков: Результаты "детектора лжи" могут иметь последствия

Понедельник, 28 октября 2019, 12:52

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что прохождение полиграфа народными депутатами может иметь как политические, так и юридические последствия.

Источник: "Интерфакс-Украина" с брифинга Разумкова

Прямая речь: "Что касается последствий: все коллеги, которые проходили полиграф, говорили, что это, прежде всего, политические последствия. Отдельно с этим будут работать антикоррупционные органы".

Детали:  Спикер парламента, надеется, что результаты соответствующей деятельности правоохранителей будут в ближайшее время.

Прохождение депутатами из комитета по вопросам финансов "детектора лжи" он считает допустимым, но слишком публичным:

"Относительно целесообразности – я считаю, что любыми путями, которыми можно бороться с коррупцией, нужно бороться… Что касается публичности этого процесса - я думаю, что все-таки, возможно, он слишком публичный. Это моя личная позиция".

Этому предшествовало :Несколько нардепов от "Слуги народа" прошли исследование на полиграфе после публикаций о том, что члены финансового комитета ВР брали взятки за сохрание в законодательстве электронных площадок, выгодных Антону Яценко.

Знать больше: 

Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф

Предыстория:

  • 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
  • Суть схемы заключается в деятельности электронных площадок (посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества), которые связывают с депутатом Антоном Яценко. 
  • В августе 2018 года "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.
  • В Раде зарегистрировали законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать эту "схему", но вместе с тем "слуги народа" подали альтернативный законопроект №2047-1, позволяющий укрепить деятельность площадок-посредников.
  • Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.
  • Депутат Александр Качура, один из главных инициаторов законопроекта №2047-1, сам выразил желание пройти "детектор лжи". И даже якобы уже прошел.
  • Также отчитался о прохождении проверки на полиграфе и нардеп Дубинский. Он отвечал на вопросы эксперта в прямом эфире, хотя полиграфологи говорят, что такое исследование не совсем эффективно.
  • Также в прямом эфире проходила полиграф нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Эксперт разговаривала с ней только 40 мин и сразу смогла озвучить заключение. 
  • 23 октября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 24 октября свидетель по делу о взятке нардепам по 30 тысяч долларов публично расскажет о предложении неправомерной выгоды.
  • Но 24 октября Арахамия заявил, что свидетель не придет на эфир из-за запрета правоохранителей.

Темы: Верховная РадаскандалвзяткаРазумков Дмитрий
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