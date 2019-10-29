Богдан: Порошенко намагається очолити протестний рух

Керівник Офісу президента Андрій Богдан пов'язує протести проти дій чинного президента Володимира Зеленського з експрезидентом Петром Порошенком.

Джерело: інтерв’ю Богдана "Українській правді" – пояснення заяви про те, що люди беруть участь у протестах за гроші

Пряма мова: "У нас є інформація, що один з політичних лідерів, а саме експрезидент, вживає максимальних заходів щодо збільшення своєї ролі у протестному русі.

І це не те що дивина, це знають усі, це знають ті люди, які були присутні в центрі Києва. І саме вони говорили, що Петро Олексійович був частиною цього руху, яка активно старалась його зробити лідером. Що не було сприйняте іншими учасниками цього руху.

Не треба плутати – я говорив тільки про одну частину і про одного персонажа".

Деталі: Коментуючи акції "Ні капітуляції", Богдан сказав, що ніхто не розуміє, що таке "формула Штайнмаєра" і що "вона має бути прописана на відповідній зустрічі, і відповідні домовленості мають бути прописані в законі України".

"Це певна фікція назви, в якій ненаповнена на сьогоднішній день суть", – сказав керівник Офісу президента.

Він не згоден, що саме через згоду на вирішення конфлікту на Донбасі за "формулою Штайнмаєра" рейтинг президента упав на 7%:

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