Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Богдан: Порошенко намагається очолити протестний рух

Вівторок, 29 жовтня 2019, 09:13

Керівник Офісу президента Андрій Богдан пов'язує протести проти дій чинного президента Володимира Зеленського з експрезидентом Петром Порошенком.

Джерело: інтерв’ю Богдана "Українській правді" – пояснення заяви про те, що люди беруть участь у протестах за гроші

Пряма мова: "У нас є інформація, що один з політичних лідерів, а саме експрезидент, вживає максимальних заходів щодо збільшення своєї ролі у протестному русі.

І це не те що дивина, це знають усі, це знають ті люди, які були присутні в центрі Києва. І саме вони говорили, що Петро Олексійович був частиною цього руху, яка активно старалась його зробити лідером. Що не було сприйняте іншими учасниками цього руху.

Не треба плутати – я говорив тільки про одну частину і про одного персонажа". 

Деталі: Коментуючи акції "Ні капітуляції", Богдан сказав, що ніхто не розуміє, що таке "формула Штайнмаєра" і що "вона має бути прописана на відповідній зустрічі, і відповідні домовленості мають бути прописані в законі України".

"Це певна фікція назви, в якій ненаповнена на сьогоднішній день суть", – сказав керівник Офісу президента.

Він не згоден, що саме через згоду на вирішення конфлікту на Донбасі за "формулою Штайнмаєра" рейтинг президента упав на 7%:

Знати більше: Обличчя протестів. Хто виходить на Майдан і до чого тут Порошенко

Передісторія: 

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, що вони пройдуть лише після виведення всіх військ і за Конституцією та законами України.
  • Згода України на "формулу Штайнмаєра" викликали протести в Києві, по всій Україні і навіть за кордоном.
  • На Майдані Незалежності в центрі Києва 6 жовтня проходило віче "Зупинимо капітуляцію". 
  • 14 жовтня, у День захисника України, учасники акції "Ні капітуляції" пройшли колоною від пам’ятника Тарасу Шевченка в Києві до Майдану Незалежності, де відбулося віче. Після цього  протестувальники проти "формули Штайнмаєра" прийшли до Офісу президента на Банковій та обклеїли його наліпками "Ні капітуляції".
  • Голова Офісу президента Андрій Богдан опублікував допис у Facebook із нібито скріншотами переписки про те, що людей збирали на Майдан за гроші.

"Українська правда" у Threads

Теми: БогданПорошенкоакціїформула Штайнмаєра
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Богдан
Корнієнко порадив Богдану йти до НАБУ щодо "зарплат у конвертах"
Головні новини вівторка і ночі: зарплати "слуг" у конвертах, охорона родини Гогілашвілі
Богдан розповів про щомісячні зарплати "слуг" у конвертах: Платять за потрібні голосування
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: