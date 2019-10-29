Богдан: Порошенко намагається очолити протестний рух
Керівник Офісу президента Андрій Богдан пов'язує протести проти дій чинного президента Володимира Зеленського з експрезидентом Петром Порошенком.
Джерело: інтерв’ю Богдана "Українській правді" – пояснення заяви про те, що люди беруть участь у протестах за гроші
Пряма мова: "У нас є інформація, що один з політичних лідерів, а саме експрезидент, вживає максимальних заходів щодо збільшення своєї ролі у протестному русі.
І це не те що дивина, це знають усі, це знають ті люди, які були присутні в центрі Києва. І саме вони говорили, що Петро Олексійович був частиною цього руху, яка активно старалась його зробити лідером. Що не було сприйняте іншими учасниками цього руху.
Не треба плутати – я говорив тільки про одну частину і про одного персонажа".
Деталі: Коментуючи акції "Ні капітуляції", Богдан сказав, що ніхто не розуміє, що таке "формула Штайнмаєра" і що "вона має бути прописана на відповідній зустрічі, і відповідні домовленості мають бути прописані в законі України".
"Це певна фікція назви, в якій ненаповнена на сьогоднішній день суть", – сказав керівник Офісу президента.
Він не згоден, що саме через згоду на вирішення конфлікту на Донбасі за "формулою Штайнмаєра" рейтинг президента упав на 7%:
Знати більше: Обличчя протестів. Хто виходить на Майдан і до чого тут Порошенко
Передісторія:
- 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, що вони пройдуть лише після виведення всіх військ і за Конституцією та законами України.
- Згода України на "формулу Штайнмаєра" викликали протести в Києві, по всій Україні і навіть за кордоном.
- На Майдані Незалежності в центрі Києва 6 жовтня проходило віче "Зупинимо капітуляцію".
- 14 жовтня, у День захисника України, учасники акції "Ні капітуляції" пройшли колоною від пам’ятника Тарасу Шевченка в Києві до Майдану Незалежності, де відбулося віче. Після цього протестувальники проти "формули Штайнмаєра" прийшли до Офісу президента на Банковій та обклеїли його наліпками "Ні капітуляції".
- Голова Офісу президента Андрій Богдан опублікував допис у Facebook із нібито скріншотами переписки про те, що людей збирали на Майдан за гроші.
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