Богдан: Порошенко намагається очолити протестний рух

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Вівторок, 29 жовтня 2019, 10:13

Керівник Офісу президента Андрій Богдан пов'язує протести проти дій чинного президента Володимира Зеленського з експрезидентом Петром Порошенком.

Джерело: інтерв’ю Богдана "Українській правді" – пояснення заяви про те, що люди беруть участь у протестах за гроші

Пряма мова: "У нас є інформація, що один з політичних лідерів, а саме експрезидент, вживає максимальних заходів щодо збільшення своєї ролі у протестному русі.

І це не те що дивина, це знають усі, це знають ті люди, які були присутні в центрі Києва. І саме вони говорили, що Петро Олексійович був частиною цього руху, яка активно старалась його зробити лідером. Що не було сприйняте іншими учасниками цього руху.

Не треба плутати – я говорив тільки про одну частину і про одного персонажа". 

Деталі: Коментуючи акції "Ні капітуляції", Богдан сказав, що ніхто не розуміє, що таке "формула Штайнмаєра" і що "вона має бути прописана на відповідній зустрічі, і відповідні домовленості мають бути прописані в законі України".

"Це певна фікція назви, в якій ненаповнена на сьогоднішній день суть", – сказав керівник Офісу президента.

Він не згоден, що саме через згоду на вирішення конфлікту на Донбасі за "формулою Штайнмаєра" рейтинг президента упав на 7%:

Знати більше: Обличчя протестів. Хто виходить на Майдан і до чого тут Порошенко

Передісторія: 

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, що вони пройдуть лише після виведення всіх військ і за Конституцією та законами України.
  • Згода України на "формулу Штайнмаєра" викликали протести в Києві, по всій Україні і навіть за кордоном.
  • На Майдані Незалежності в центрі Києва 6 жовтня проходило віче "Зупинимо капітуляцію". 
  • 14 жовтня, у День захисника України, учасники акції "Ні капітуляції" пройшли колоною від пам’ятника Тарасу Шевченка в Києві до Майдану Незалежності, де відбулося віче. Після цього  протестувальники проти "формули Штайнмаєра" прийшли до Офісу президента на Банковій та обклеїли його наліпками "Ні капітуляції".
  • Голова Офісу президента Андрій Богдан опублікував допис у Facebook із нібито скріншотами переписки про те, що людей збирали на Майдан за гроші.

Теми: Богдан Порошенко акції формула Штайнмаєра


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