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Богдан: Порошенко пытается возглавить протестное движение

Вторник, 29 октября 2019, 09:13

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан связывает протесты против действий нынешнего президента Владимира Зеленского с экс-президентом Петром Порошенко.

Источник: интервью Богдана "Украинской правде" – объяснение заявления о том, что люди участвуют в протестах за деньги

Прямая речь: "У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении.

И это не то чтоб удивительно, это знают все, это знают те люди, которые присутствовали в центре Киева. И именно они говорили, что Петр Алексеевич был частью этого движения, которая активно старалась его сделать лидером. Что не было воспринято другими участниками этого движения.

Не надо путать – я говорил только об одной части и об одном персонаже".

Детали: Комментируя акции "Нет капитуляции", Богдан сказал, что никто не понимает, что такое "формула Штайнмайера" и что "она должна быть прописана на соответствующей встрече, и соответствующие договоренности должны быть прописаны в законе Украины".

"Это определенная фикция названия, в которой не наполнена на сегодняшний день суть", – сказал руководитель Офиса президента.

Он не согласен, что именно из-за согласия на разрешение конфликта в Донбассе по "формуле Штайнмайера" рейтинг президента упал на 7%:

Знать больше: Лицо протестов. Кто выходит на Майдан и при чем здесь Порошенко

Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • Согласие Украины на "формулу Штайнмайера" вызвало протесты в Киеве, по всей Украине и даже за границей.
  • На Майдане Независимости в центре Киева 6 октября проходило вече "Остановим капитуляцию". 
  • 14 октября, в День защитника Украины, участников акции "Нет капитуляции" прошли колонной от памятника Тарасу Шевченко в Киеве до Майдана Независимости, где состоялось вече. После этого протестующие против "формулы Штайнмайера" пришли в Офис президента на Банковой и обклеили его наклейками "Нет капитуляции".
  • Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал сообщение в Facebook с якобы скриншотами переписки о том, что людей собирали на Майдан за деньги.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БогданПорошенкоакцииформула Штайнмайера
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