Богдан: Порошенко пытается возглавить протестное движение

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан связывает протесты против действий нынешнего президента Владимира Зеленского с экс-президентом Петром Порошенко.

Источник: интервью Богдана "Украинской правде" – объяснение заявления о том, что люди участвуют в протестах за деньги

Прямая речь: "У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении.

И это не то чтоб удивительно, это знают все, это знают те люди, которые присутствовали в центре Киева. И именно они говорили, что Петр Алексеевич был частью этого движения, которая активно старалась его сделать лидером. Что не было воспринято другими участниками этого движения.

Не надо путать – я говорил только об одной части и об одном персонаже".

Детали: Комментируя акции "Нет капитуляции", Богдан сказал, что никто не понимает, что такое "формула Штайнмайера" и что "она должна быть прописана на соответствующей встрече, и соответствующие договоренности должны быть прописаны в законе Украины".

"Это определенная фикция названия, в которой не наполнена на сегодняшний день суть", – сказал руководитель Офиса президента.

Он не согласен, что именно из-за согласия на разрешение конфликта в Донбассе по "формуле Штайнмайера" рейтинг президента упал на 7%:

Знать больше: Лицо протестов. Кто выходит на Майдан и при чем здесь Порошенко

Предыстория: