Богдан: Порошенко пытается возглавить протестное движение
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан связывает протесты против действий нынешнего президента Владимира Зеленского с экс-президентом Петром Порошенко.
Источник: интервью Богдана "Украинской правде" – объяснение заявления о том, что люди участвуют в протестах за деньги
Прямая речь: "У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении.
И это не то чтоб удивительно, это знают все, это знают те люди, которые присутствовали в центре Киева. И именно они говорили, что Петр Алексеевич был частью этого движения, которая активно старалась его сделать лидером. Что не было воспринято другими участниками этого движения.
Не надо путать – я говорил только об одной части и об одном персонаже".
Детали: Комментируя акции "Нет капитуляции", Богдан сказал, что никто не понимает, что такое "формула Штайнмайера" и что "она должна быть прописана на соответствующей встрече, и соответствующие договоренности должны быть прописаны в законе Украины".
"Это определенная фикция названия, в которой не наполнена на сегодняшний день суть", – сказал руководитель Офиса президента.
Он не согласен, что именно из-за согласия на разрешение конфликта в Донбассе по "формуле Штайнмайера" рейтинг президента упал на 7%:
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Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
- Согласие Украины на "формулу Штайнмайера" вызвало протесты в Киеве, по всей Украине и даже за границей.
- На Майдане Независимости в центре Киева 6 октября проходило вече "Остановим капитуляцию".
- 14 октября, в День защитника Украины, участников акции "Нет капитуляции" прошли колонной от памятника Тарасу Шевченко в Киеве до Майдана Независимости, где состоялось вече. После этого протестующие против "формулы Штайнмайера" пришли в Офис президента на Банковой и обклеили его наклейками "Нет капитуляции".
- Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал сообщение в Facebook с якобы скриншотами переписки о том, что людей собирали на Майдан за деньги.