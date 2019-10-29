Якщо Мінськ не спрацює, потрібна буде третя сила - Пристайко

Якщо Мінські угоди не приведуть до припинення війни на Донбасі, Україна повернеться до ідеї миротворчої місії ООН.

Джерело: Liga.net з посиланням на заяву міністра закордонних справ Вадима Пристайко перед Інвестфорумом в Маріуполі.

Деталі: Якщо влада не досягне успіху щодо війні Росії проти України на мінському майданчику, потрібно буде повертатися до ідеї миротворчої місії ООН.

Пряма мова: "Тобто, потрібна (буде) третя сила, яка зможе допомогти нам навести мир".

Глава МЗС вважає, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з лідером країни-окупанта Володимиром Путіним.

Пряма мова: "Я думаю, що так. Він говорив по телефону три рази. Я впевнений, що він чітко усвідомлює, чого і як можна досягти".

Нормандська зустріч, каже глава МЗС, переносилася кілька разів "з технічних причин".

Уточнюючи, у чому РФ або Україна не йдуть на компроміс для проведення саміту, глава МЗС відзначив, що офіційний Київ виконав усі умови для цього: розведення військ відбулося в Станиці Луганській, проходить в Золотому, і залишилося Петровське - "зараз будемо починати".

Пряма мова: "Я не бачу ніяких причин для росіян не знайти часу для зустрічі чотирьох лідерів".

Що було раніше: У відповідь на запитання журналістів, чи можлива "нормандська зустріч" до кінця року, міністр висловив надію, що вона відбудеться до кінця наступного місяця.

У Кремлі заявили, що уважно стежили за поїздкою президента Володимира Зеленського на Донбас і що про підготовку до саміту "нормандської четвірки" можна буде говорити, якщо українському лідеру вдасться домогтися розведення сил.

Чому це важливо: Для проведення "нормандського саміту" Росія висувала Україні вимогу – підписати так звану "формулу Штайнмаєра" та забезпечити відведення військ у Золотому та Петровському. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також зазначав, що проведення "нормандської зустрічі" залежить від Путіна не в останню чергу.

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