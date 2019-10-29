Если Минск не сработает, нужна будет третья сила - Пристайко
Если Минские соглашения не приведут к прекращению войны на Донбассе, Украина вернется к идее миротворческой миссии ООН.
Источник: Liga.net со ссылкой на заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко перед инвестфорумом в Мариуполе.
Детали: Если власть не добьется успеха по войне России против Украины на минской площадке, нужно будет возвращаться к идее миротворческой миссии ООН.
Прямая речь: "То есть, нужна (будет) третья сила, которая сможет помочь нам навести мир".
Глава МИД считает, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с лидером страны-оккупанта Владимиром Путиным.
Прямая речь: "Я думаю, что да. Он говорил по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, чего и как можно достичь".
Нормандская встреча, говорит глава МИД, переносилась несколько раз "по техническим причинам".
Уточняя, в чем РФ или Украина не идут на компромисс для проведения саммита, глава МИД отметил, что официальный Киев выполнил все условия для этого: разведение войск произошло в Станице Луганской, проходит в Золотом, и осталось Петровское - "сейчас будем начинать".
Прямая речь: "Я не вижу никаких причин для русских не найти времени для встречи четырех лидеров".
Что было раньше: В ответ на вопрос журналистов, возможна ли "нормандская встреча" до конца года, министр выразил надежду, что она состоится до конца следующего месяца.
В Кремле заявили, что внимательно следили за поездкой президента Владимира Зеленского на Донбасс и о подготовке к саммиту "нормандской четверки" можно будет говорить, если украинскому лидеру удастся добиться разведения сил.
Почему это важно: Для проведения "нормандского саммита" Россия выдвигала Украине требование - подписать так называемую "формулу Штайнмайера" и обеспечить отвод войск в Золотом и Петровском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проведение "нормандской встречи" зависит от Путина не в последнюю очередь.
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Предыстория:
- 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
- В свою рчередь глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
- 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий вместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
- 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.