Если Минск не сработает, нужна будет третья сила - Пристайко

Если Минские соглашения не приведут к прекращению войны на Донбассе, Украина вернется к идее миротворческой миссии ООН.

Источник: Liga.net со ссылкой на заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко перед инвестфорумом в Мариуполе.

Детали: Если власть не добьется успеха по войне России против Украины на минской площадке, нужно будет возвращаться к идее миротворческой миссии ООН.

Прямая речь: "То есть, нужна (будет) третья сила, которая сможет помочь нам навести мир".

Глава МИД считает, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с лидером страны-оккупанта Владимиром Путиным.

Прямая речь: "Я думаю, что да. Он говорил по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, чего и как можно достичь".

Нормандская встреча, говорит глава МИД, переносилась несколько раз "по техническим причинам".

Уточняя, в чем РФ или Украина не идут на компромисс для проведения саммита, глава МИД отметил, что официальный Киев выполнил все условия для этого: разведение войск произошло в Станице Луганской, проходит в Золотом, и осталось Петровское - "сейчас будем начинать".

Прямая речь: "Я не вижу никаких причин для русских не найти времени для встречи четырех лидеров".

Что было раньше: В ответ на вопрос журналистов, возможна ли "нормандская встреча" до конца года, министр выразил надежду, что она состоится до конца следующего месяца.

В Кремле заявили, что внимательно следили за поездкой президента Владимира Зеленского на Донбасс и о подготовке к саммиту "нормандской четверки" можно будет говорить, если украинскому лидеру удастся добиться разведения сил.

Почему это важно: Для проведения "нормандского саммита" Россия выдвигала Украине требование - подписать так называемую "формулу Штайнмайера" и обеспечить отвод войск в Золотом и Петровском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проведение "нормандской встречи" зависит от Путина не в последнюю очередь.

Знать больше:

Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины

Предыстория: