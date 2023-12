Трамп підвищив голос на репортера Reuters, який запитав про Україну

Президент США Дональд Трамп гнівно відреагував на запитання журналіста видання Reuters, який запитав про його телефонну розмову з президентом України.

Джерело: Reuters.

Президент США піддав критиці репортера Reuters, який запитав, що він хотів, щоб президент України Володимир Зеленський зробив, коли Дональд Трамп порушив питання ділових зв'язків з Україною Хантера Байдена, сина кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.

"Це цілковитий обман, і ви знаєте, хто грає в обман? Такі люди, як ви і інші "фейк ньюз", які є у нас в цій країні ", - відповів він.

President Trump lashed out at @Reuters reporter @jeffmason1, who asked him what he wanted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy to do when Trump brought up the business ties to Ukraine of Hunter Biden, son of Joe Biden https://t.co/3aiSLeOfBL pic.twitter.com/AQF3dpkChs