Трамп підвищив голос на репортера Reuters, який запитав про Україну
Президент США Дональд Трамп гнівно відреагував на запитання журналіста видання Reuters, який запитав про його телефонну розмову з президентом України.
Джерело: Reuters.
Президент США піддав критиці репортера Reuters, який запитав, що він хотів, щоб президент України Володимир Зеленський зробив, коли Дональд Трамп порушив питання ділових зв'язків з Україною Хантера Байдена, сина кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.
"Це цілковитий обман, і ви знаєте, хто грає в обман? Такі люди, як ви і інші "фейк ньюз", які є у нас в цій країні ", - відповів він.
President Trump lashed out at @Reuters reporter @jeffmason1, who asked him what he wanted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy to do when Trump brought up the business ties to Ukraine of Hunter Biden, son of Joe Biden https://t.co/3aiSLeOfBL pic.twitter.com/AQF3dpkChs— Reuters Top News (@Reuters) October 2, 2019
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що не сказав нічого недопустимого під час телефонної бесіди 25 липня зі своїм українським колегою, в якій, згідно з повідомленнями, він наполягав на розслідуванні проти екс-віцепрезидента США Джо Байдена та його сина.
- У Вашингтоні кілька днів не вщухає розголос через розмову Трампа з Зеленським, у якій американський глава держави дав обіцянку, що стривожила співробітника розвідки.
- Американські ЗМІ зазначають, що пильну увагу до скарги спричинило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
- Трамп і Зеленський спілкувались телефоном в липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп переконаний у тому, що нова влада зможе "швидко покращити імідж України" і "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".
- На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.
- За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
- Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".