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Троян про Золоте: Ми контролюємо весь периметр під’їзду та виїзду

Четвер, 31 жовтня 2019, 08:38
Троян про Золоте: Ми контролюємо весь периметр під’їзду та виїзду
npu.gov.ua

Поліція контролює весь периметр під’їзду та виїзду із селища Золоте, патрулює вулиці в посиленому режимі.

Джерело: Національна поліція Луганської області за посиланням на заступника голови Нацполіції Вадима Трояна

Пряма мова Вадима Трояна: Вчора у районі Золотого розпочався процес розведення сил і засобів, тож до несення служби залучені посилені патрулі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії.

Для забезпечення безпеки мирних жителів та правопорядку у населених пунктах на зазначених ділянках розведення співробітники поліції Луганщини та приданих сил несуть службу у посиленому режимі. Зокрема виставлені додаткові наряди поліції, вулиці цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди.

У разі потреби в оперативному штабі миттєво приймаються рішення щодо корегування сил та засобів, задіяних до охорони правопорядку".

Деталі: Заступник голови Нацполіції спільно із начальником поліції Луганщини Сергієм Колесником тримають на контролі процес організації та несення служби і постійно спілкуються з місцевими мешканцями.

"Ми контролюємо весь периметр під’їзду та виїзду із селища, патрулюємо вулиці. Тобто зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення правопорядку. Ми охороняємо громадський спокій. Це – українська територія, і ми своїх громадян не залишимо", –  запевнив Троян.

 
npu.gov.ua
 
 
 
 
 

Передісторія:

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.  
  • 6 жовтня лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький разом із ветеранами АТО (нині – ООС) прибули до Золотого на Луганщині та заявили про готовність захищати селище у випадку відведення українських військ. Його підтримала й "Українська добровольча армія".
  • 7 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському та Золотому, яке вже мало розпочатися, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
  • Обов’язкова умова розведення сил і засобів – дотримання режиму тиші протягом 7 днів.
  • 29 жовтня голова МЗС України заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.
  • Спецпредставни голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.
  • 29 жовтня командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко повідомив, що розведення військ у районі Золотого-4 буде відбуватися упродовж трьох діб.
  • При цьому ще 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".
  • 29 жовтня у штабі ООС також повідомляли, що бойовики 5 разів стріляли в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4), але пізніше військові заявили, що обстріл "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".
  • Увечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках, повідомляла й українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Знати більше: Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

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"Українська правда" у Threads

Теми: Розведення силДонбасЛуганська областьполіція
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