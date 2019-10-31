Троян про Золоте: Ми контролюємо весь периметр під’їзду та виїзду

Поліція контролює весь периметр під’їзду та виїзду із селища Золоте, патрулює вулиці в посиленому режимі.

Джерело: Національна поліція Луганської області за посиланням на заступника голови Нацполіції Вадима Трояна

Пряма мова Вадима Трояна: Вчора у районі Золотого розпочався процес розведення сил і засобів, тож до несення служби залучені посилені патрулі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії.

Для забезпечення безпеки мирних жителів та правопорядку у населених пунктах на зазначених ділянках розведення співробітники поліції Луганщини та приданих сил несуть службу у посиленому режимі. Зокрема виставлені додаткові наряди поліції, вулиці цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди.

У разі потреби в оперативному штабі миттєво приймаються рішення щодо корегування сил та засобів, задіяних до охорони правопорядку".

Деталі: Заступник голови Нацполіції спільно із начальником поліції Луганщини Сергієм Колесником тримають на контролі процес організації та несення служби і постійно спілкуються з місцевими мешканцями.

"Ми контролюємо весь периметр під’їзду та виїзду із селища, патрулюємо вулиці. Тобто зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення правопорядку. Ми охороняємо громадський спокій. Це – українська територія, і ми своїх громадян не залишимо", – запевнив Троян.

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