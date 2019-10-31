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Троян о Золотом: Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда

Четверг, 31 октября 2019, 08:38
Троян о Золотом: Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда
npu.gov.ua

Полиция контролирует весь периметр подъезда и выезда из поселка Золотое, патрулирует улицы в усиленном режиме.

Источник: Национальная полиция Луганской области со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Вадима Трояна

Прямая речь Вадима Трояна: "Вчера в районе Золотого начался процесс разведения сил и средств, поэтому к несению службы привлечены усиленные патрули полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Для обеспечения безопасности мирных жителей и правопорядка в населенных пунктах на указанных участках разведения сотрудники полиции Луганщины и приданных сил несут службу в усиленном режиме. В частности выставлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды.

В случае необходимости в оперативном штабе мгновенно принимаются решения о корректировке сил и средств, задействованных в охране правопорядка".

Детали: Заместитель главы Нацполиции совместно с начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником держат на контроле процесс организации и несения службы и постоянно общаются с местными жителями.

"Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из поселка, патрулируют улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественный порядок. Это – украинская территория, и мы своих граждан не оставим", – заверил Троян.

 
npu.gov.ua
 
 
 
 
 

Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий вместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
  • 7 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое уже должно было начаться, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • Обязательное условие разведения сил и средств – соблюдение режима тишины в течение 7 дней.
  • 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.
  • Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведение сил.
  • 29 октября командующий Объединенными силами Владимир Кравченко сообщил, что разведение войск в районе Золотого-4 будет проходить в течение трех суток.
  • При этом еще 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".
  • 29 октября в ООС сообщили, что боевики 5 раз стреляли в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)", но позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".
  • Вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам, сообщала и украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Темы: Разведение силДонбассЛуганская областьполиция
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