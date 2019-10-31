Троян о Золотом: Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда

Полиция контролирует весь периметр подъезда и выезда из поселка Золотое, патрулирует улицы в усиленном режиме.

Источник: Национальная полиция Луганской области со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Вадима Трояна

Прямая речь Вадима Трояна: "Вчера в районе Золотого начался процесс разведения сил и средств, поэтому к несению службы привлечены усиленные патрули полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Для обеспечения безопасности мирных жителей и правопорядка в населенных пунктах на указанных участках разведения сотрудники полиции Луганщины и приданных сил несут службу в усиленном режиме. В частности выставлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды.

В случае необходимости в оперативном штабе мгновенно принимаются решения о корректировке сил и средств, задействованных в охране правопорядка".

Детали: Заместитель главы Нацполиции совместно с начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником держат на контроле процесс организации и несения службы и постоянно общаются с местными жителями.

"Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из поселка, патрулируют улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественный порядок. Это – украинская территория, и мы своих граждан не оставим", – заверил Троян.