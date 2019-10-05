WP: Трамп сперечався з Мей щодо причетності РФ до отруєння Скрипаля
Президент США Дональд Трамп висловлював сумніви з приводу версії екс-прем'єра Великобританії Терези Мей про причетність влади РФ до справи про отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.
Джерело: стаття Thе Washington Post, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Деталі: За даними ЗМІ, телефонна розмова між Трампом і Мей відбулася влітку 2018 року.
"Він (Трамп - ред.) сперечався щодо висновку розвідслужб Британії про те, що влада Росії організувала спробу отруєння російського шпигуна на британській території", - пише Thе Washington Post та наводить дані про розмови Трампа з іноземними лідерами з посиланням на анонімні джерела - діючих і колишніх співробітників Білого дому.
"Трамп був абсолютно переконаний в тому, що з приводу отруєння були серйозні підстави для сумнівів", - заявив один зі співрозмовників видання.
"Добрі 10 хвилин пішли на те, щоб Мей говорила про високу ймовірність (причетності влади РФ - ред.), а також на відповіді Трампа, який заявляв, що він у цьому не впевнений", - додав він.
Незважаючи на сумніви Трампа, США запровадили два раунди санкцій проти РФ у "справі Скрипалів", зазначає видання.
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"Боширов"-Чепіга і "Петров"-Мішкін. Що відомо про пригоди "солсберійських туристів"
Нагадаємо,
- Колишнього військового розвідника РФ, 66-річного Сергія Скрипаля разом з донькою Юлією отруїли у березні 2018 року в Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новічок". Їх було доставлено до відділу інтенсивної терапії окружної лікарні Солсбері.
- 5 вересня британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це – Олександр Петров та Руслан Боширов. Прокурори зазначили, що їхні справжні імена можуть бути іншими.
- Журналісти дізналися, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням "Героя РФ".
- Колишній журналіст "Центру управління розслідуваннями" Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні, заявив, що Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію.
- Другим підозрюваним, на думку журналістів, Олександром Петровим є військовий лікар і полковник ГРУ РФ Олександр Євгенович Мішкін. Журналісти виявили, що він неодноразово їздив в Україну, зокрема під час Майдану 2013 року, і до невизнаної Придністровської республіки.
- Президент РФ нібито вручив Мішкіну нагороду у другій половині 2014 року. Люди, знайомі з його сім'єю, вважають, що Мішкіна нагородили за діяльність "або у Криму, або щодо Януковича".
- Також у Bellingcat заявили, що співробітники ГРУ РФ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга брали участь у захопленні держустанов на Донбасі.
- Згодом стало відомо про ще одного російського підозрюваного, відомого під вигаданим іменем "Сергєй Федотов".
- У лютому 2019 року поліція Британії заявила, що веде розслідування стосовно ще двох російських агентів, підозрюваних в отруєнні у Солсбері. Загальна кількість можливих російських учасників спроби вбивства Скрипалів становить п’ять осіб.
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