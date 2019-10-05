WP: Трамп сперечався з Мей щодо причетності РФ до отруєння Скрипаля

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Субота, 5 жовтня 2019, 21:59

Президент США Дональд Трамп висловлював сумніви з приводу версії екс-прем'єра Великобританії Терези Мей про причетність влади РФ до справи про отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Джерело: стаття Thе Washington Post, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Деталі: За даними ЗМІ, телефонна розмова між Трампом і Мей відбулася влітку 2018 року.

"Він (Трамп - ред.) сперечався щодо висновку розвідслужб Британії про те, що влада Росії організувала спробу отруєння російського шпигуна на британській території", - пише Thе Washington Post та наводить дані про розмови Трампа з іноземними лідерами з посиланням на анонімні джерела - діючих і колишніх співробітників Білого дому.

"Трамп був абсолютно переконаний в тому, що з приводу отруєння були серйозні підстави для сумнівів", - заявив один зі співрозмовників видання.

"Добрі 10 хвилин пішли на те, щоб Мей говорила про високу ймовірність (причетності влади РФ - ред.), а також на відповіді Трампа, який заявляв, що він у цьому не впевнений", - додав він.

Незважаючи на сумніви Трампа, США запровадили два раунди санкцій проти РФ у "справі Скрипалів", зазначає видання.

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Історія подвійного шпигуна Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля

"Боширов"-Чепіга і "Петров"-Мішкін. Що відомо про пригоди "солсберійських туристів"

Нагадаємо, 

  • Колишнього військового розвідника РФ, 66-річного Сергія Скрипаля разом з донькою Юлією отруїли у березні 2018 року в Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новічок". Їх було доставлено до відділу інтенсивної терапії окружної лікарні Солсбері.
  • 5 вересня британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це – Олександр Петров та Руслан Боширов. Прокурори зазначили, що їхні справжні імена можуть бути іншими.
  • Журналісти дізналися, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням "Героя РФ".
  • Колишній журналіст "Центру управління розслідуваннями" Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні, заявив, що Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію.
  • Другим підозрюваним, на думку журналістів, Олександром Петровим є військовий лікар і полковник ГРУ РФ Олександр Євгенович Мішкін. Журналісти виявили, що він неодноразово їздив в Україну, зокрема під час Майдану 2013 року, і до невизнаної Придністровської республіки.
  • Президент РФ нібито вручив Мішкіну нагороду у другій половині 2014 року. Люди, знайомі з його сім'єю, вважають, що Мішкіна нагородили за діяльність "або у Криму, або щодо Януковича".
  • Також у Bellingcat заявили, що співробітники ГРУ РФ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга брали участь у захопленні держустанов на Донбасі.
  • Згодом стало відомо про ще одного російського підозрюваного, відомого під вигаданим іменем "Сергєй Федотов".
  • У лютому 2019 року поліція Британії заявила, що веде розслідування стосовно ще двох російських агентів, підозрюваних в отруєнні у Солсбері. Загальна кількість можливих російських учасників спроби вбивства Скрипалів становить п’ять осіб.

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Теми: Трамп Скрипаль Росія Путін


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