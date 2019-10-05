WP: Трамп сперечався з Мей щодо причетності РФ до отруєння Скрипаля

Президент США Дональд Трамп висловлював сумніви з приводу версії екс-прем'єра Великобританії Терези Мей про причетність влади РФ до справи про отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Джерело: стаття Thе Washington Post, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Деталі: За даними ЗМІ, телефонна розмова між Трампом і Мей відбулася влітку 2018 року.

"Він (Трамп - ред.) сперечався щодо висновку розвідслужб Британії про те, що влада Росії організувала спробу отруєння російського шпигуна на британській території", - пише Thе Washington Post та наводить дані про розмови Трампа з іноземними лідерами з посиланням на анонімні джерела - діючих і колишніх співробітників Білого дому.

"Трамп був абсолютно переконаний в тому, що з приводу отруєння були серйозні підстави для сумнівів", - заявив один зі співрозмовників видання.

"Добрі 10 хвилин пішли на те, щоб Мей говорила про високу ймовірність (причетності влади РФ - ред.), а також на відповіді Трампа, який заявляв, що він у цьому не впевнений", - додав він.

Незважаючи на сумніви Трампа, США запровадили два раунди санкцій проти РФ у "справі Скрипалів", зазначає видання.

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