WP: Трамп спорил с Мэй о причастности РФ к отравлению Скрипаля

Президент США Дональд Трамп выражал сомнения по поводу версии экс-премьера Великобритании Терезы Мэй о причастности властей РФ к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Источник: статья Thе Washington Post, сообщает Интерфакс-Украина.

Детали: По данным СМИ, телефонный разговор между Трампом и Мэй состоялся летом 2018 года.

"Он (Трамп - ред.) оспаривал вывод ее разведслужб о том, что власти России организовали попытку отравления российского шпиона на британской территории", - пишет Thе Washington Post, и приводит данные о разговорах Трампа с иностранными лидерами со ссылкой на анонимные источники - действующих и бывших сотрудников Белого дома.

"Трамп был совершенно убежден в том, что по поводу отравления были серьезные основания для сомнений", - заявил один из собеседников издания.

"Добрые 10 минут ушли на то, чтобы Мэй говорила о высокой вероятности (причастности властей РФ - ред.), а также на ответы Трампа, заявлявшего, что он в этом не уверен", - добавил он.

Несмотря на сомнения Трампа, США ввели два раунда санкций против РФ по "делу Скрипалей", отмечает издание.

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