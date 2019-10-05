WP: Трамп спорил с Мэй о причастности РФ к отравлению Скрипаля
Президент США Дональд Трамп выражал сомнения по поводу версии экс-премьера Великобритании Терезы Мэй о причастности властей РФ к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Источник: статья Thе Washington Post, сообщает Интерфакс-Украина.
Детали: По данным СМИ, телефонный разговор между Трампом и Мэй состоялся летом 2018 года.
"Он (Трамп - ред.) оспаривал вывод ее разведслужб о том, что власти России организовали попытку отравления российского шпиона на британской территории", - пишет Thе Washington Post, и приводит данные о разговорах Трампа с иностранными лидерами со ссылкой на анонимные источники - действующих и бывших сотрудников Белого дома.
"Трамп был совершенно убежден в том, что по поводу отравления были серьезные основания для сомнений", - заявил один из собеседников издания.
"Добрые 10 минут ушли на то, чтобы Мэй говорила о высокой вероятности (причастности властей РФ - ред.), а также на ответы Трампа, заявлявшего, что он в этом не уверен", - добавил он.
Несмотря на сомнения Трампа, США ввели два раунда санкций против РФ по "делу Скрипалей", отмечает издание.
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Напомним,
- Бывшего российского военного разведчика 66-летнего Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией отравили 4 марта 2018 года в Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок". Они были доставлены в отдел интенсивной терапии окружной больницы Солсбери.
- 5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.
- Журналисты узнали, что один из подозреваемых в отравлении скрипача, называл себя "Русланом Бошировим", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ".
- Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании, заявил, что Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию.
- Вторым подозреваемым, по мнению журналистов, Александром Петровым, является военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Евгеньевич Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно ездил в Украину, в частности во время Майдана 2013 года, и в непризнанную Приднестровскую республику.
- Президент РФ якобы вручил Мишкину награду во второй половине 2014 года. Люди, знакомые с его семьей, считают, что Мишкина наградили за деятельность "или в Крыму, или в отношении Януковича".
- Также в Bellingcat заявили, что сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате госучреждений на Донбассе.
- Позже стало известно о еще одном российском подозреваемом, известном под вымышленным именем "Сергей Федотов".
- В феврале 2019 года полиция Великобритании заявила, что ведет расследование в отношении еще двух российских агентов, подозреваемых в отравлении в Солсбери. Общее количество возможных российских участников попытки убийства Скрипалей составляет пять человек.