Зеленский готов к двусторонней встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к двусторонним переговорам с президентам РФ Владимиром Путиным в рамках "нормандской встречи", которая состоится 9 декабря в Париже.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на сказал брифинг в Вильнюсе после встречи Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой

Прямая речь Зеленского: "Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным. Мы готовы к любым форматам в формате "Нормандской четверки" говорить об этом".

Детали: Зеленский заявил, что он не ожидает, что завтра прекратится война, но хочет он четкого понимания, когда это произойдет.

Что было раньше: 25 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что программа участия Путина в саммите в "нормандском формате" пока находится в стадии проработки, состоится ли двусторонняя встреча с Зеленским неизвестно.

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