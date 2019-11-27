Зеленский готов к двусторонней встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский готов к двусторонним переговорам с президентам РФ Владимиром Путиным в рамках "нормандской встречи", которая состоится 9 декабря в Париже.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на сказал брифинг в Вильнюсе после встречи Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой
Прямая речь Зеленского: "Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным. Мы готовы к любым форматам в формате "Нормандской четверки" говорить об этом".
Детали: Зеленский заявил, что он не ожидает, что завтра прекратится война, но хочет он четкого понимания, когда это произойдет.
Что было раньше: 25 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что программа участия Путина в саммите в "нормандском формате" пока находится в стадии проработки, состоится ли двусторонняя встреча с Зеленским неизвестно.
Предыстория:
- Встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября, но назначили ее на 9 декабря в Париже.
- Летом-осенью 2019 года состоялось разведения на трех тестовых участках: в июне – вблизи Станицы Луганской, в октябре – около Золотого, в ноябре – в районе Петровскогои Богдановки. Рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках было подписано 21 сентября 2016 года.
- Президент России Владимир Путин 14 ноября 2019 года пожелал, чтобы разведение прошло как можно быстрее по всей линии.
- 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса.
- Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.
- 3 октября Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусеДонбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
- Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.
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