США ввели санкції проти п'ятьох венесуельських чиновників
Адміністрація президента США Дональда Трампа ввела санкції проти п’яти венесуельських силовиків і політиків, пов’язаних із корупційними схемами.
Джерело: заява Міністерства фінансів США
Введені санкції зосереджені проти діючих чиновників Венесуели, пов’язаних з насильством влади проти мирних протестувальників від опозиції, а також тих, хто продовжує отримувати доходи від операцій колишнього корумпованого режиму в країні.
"Міністерство фінансів виділяє чиновників високого рівня, що діють від імені репресивного режиму експрезидента Ніколаса Мадуро, який продовжує демонструвати кричущий рівень корупції та порушень прав людини", — заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.
До списку потрапили командувач Стратегічного оперативного командування Реміджіо Кебайос Ікас, майор Національної гвардії Нестор Непталі Бланко Хуртадо, генеральний секретар Ради з національної оборони Хосе Аделіно Орнеласа Феррейра, заступник голови Національної конституційної асамблеї Педро Мігель Каррено і високопоставлений співробітник розвідки Карлос Альберто Кальдерон Чірінос.
Як підкреслили у Вашингтоні, усі офіційні особи, хто потрапив до списку санкцій, раніше піддалися санкціям з боку Євросоюзу або Канади.
Нагадаємо:
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
- На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
- 20 квітня лідер опозиції Хуан Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.
- 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за те, що відбувається у Венесуелі, лежить також на Росії і Кубі.
- 2 травня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що за останні 2 дні під час протестів загинули 2 людей.
- Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення чинного президента Ніколаса Мадуро.