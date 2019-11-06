США ввели санкції проти п'ятьох венесуельських чиновників

Адміністрація президента США Дональда Трампа ввела санкції проти п’яти венесуельських силовиків і політиків, пов’язаних із корупційними схемами.

Джерело: заява Міністерства фінансів США

Введені санкції зосереджені проти діючих чиновників Венесуели, пов’язаних з насильством влади проти мирних протестувальників від опозиції, а також тих, хто продовжує отримувати доходи від операцій колишнього корумпованого режиму в країні.

"Міністерство фінансів виділяє чиновників високого рівня, що діють від імені репресивного режиму експрезидента Ніколаса Мадуро, який продовжує демонструвати кричущий рівень корупції та порушень прав людини", — заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

До списку потрапили командувач Стратегічного оперативного командування Реміджіо Кебайос Ікас, майор Національної гвардії Нестор Непталі Бланко Хуртадо, генеральний секретар Ради з національної оборони Хосе Аделіно Орнеласа Феррейра, заступник голови Національної конституційної асамблеї Педро Мігель Каррено і високопоставлений співробітник розвідки Карлос Альберто Кальдерон Чірінос.

Як підкреслили у Вашингтоні, усі офіційні особи, хто потрапив до списку санкцій, раніше піддалися санкціям з боку Євросоюзу або Канади.

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