США ввели санкции против пяти венесуэльских чиновников
Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении пяти венесуэльских силовиков и политиков, связанных с коррупционными схемами.
Источник: заявление Министерства финансов США
Введенные санкции сосредоточены на действующих чиновниках Венесуэлы, связанных с насилием власти против мирных протестующих от оппозиции, а также тех, кто продолжает получать доходы от сделок бывшего коррумпированного режима в стране.
"Министерство финансов выделяет чиновников высокого уровня, действующих от лица репрессивного режима экс-президента Николаса Мадуро, который продолжает демонстрировать вопиющий уровень коррупции и нарушений прав человека", — заявил министр финансов Стивен Мнучин.
В список попали командующий Стратегического оперативного командования Ремиджио Кебайос Икасо, майор Национальной гвардии Нестор Нептали Бланко Хуртадо, генеральный секретарь Совета по национальной обороне Хосе Аделино Орнелас Феррейра, заместитель главы Национальной конституционной ассамблеи Педро Мигель Каррено и высокопоставленный сотрудник разведки Карлос Альберто Кальдерон Чиринос.
Как подчеркнули в Вашингтоне, все попавшие в санкционный список официальные лица ранее подверглись санкциям со стороны Евросоюза или Канады.
Напомним:
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
- 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
- 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
- 2 мая Гуайдо заявил, что во время протестов погибли 2 человека.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.
- Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения действующего президента Николаса Мадуро.