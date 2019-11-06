США ввели санкции против пяти венесуэльских чиновников

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении пяти венесуэльских силовиков и политиков, связанных с коррупционными схемами.

Источник: заявление Министерства финансов США

Введенные санкции сосредоточены на действующих чиновниках Венесуэлы, связанных с насилием власти против мирных протестующих от оппозиции, а также тех, кто продолжает получать доходы от сделок бывшего коррумпированного режима в стране.

"Министерство финансов выделяет чиновников высокого уровня, действующих от лица репрессивного режима экс-президента Николаса Мадуро, который продолжает демонстрировать вопиющий уровень коррупции и нарушений прав человека", — заявил министр финансов Стивен Мнучин.

В список попали командующий Стратегического оперативного командования Ремиджио Кебайос Икасо, майор Национальной гвардии Нестор Нептали Бланко Хуртадо, генеральный секретарь Совета по национальной обороне Хосе Аделино Орнелас Феррейра, заместитель главы Национальной конституционной ассамблеи Педро Мигель Каррено и высокопоставленный сотрудник разведки Карлос Альберто Кальдерон Чиринос.

Как подчеркнули в Вашингтоне, все попавшие в санкционный список официальные лица ранее подверглись санкциям со стороны Евросоюза или Канады.

Напомним: