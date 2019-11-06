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Зеленський з Ердоганом обговорили посилення обороноздатності і мир на Донбасі

Середа, 6 листопада 2019, 21:26

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Джерело: сайт президента

Дослівно: "Володимир Зеленський привітав участь турецьких компаній у виставці "Зброя та безпека-2019", відзначивши важливість співпраці з Туреччиною у контексті посилення обороноздатності нашої держави…

Зі свого боку Реджеп Таїп Ердоган наголосив на незмінності підтримки Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності України. Він також привітав кроки глави Української держави щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі".

Деталі: Співрозмовники також торкнулися підготовки до укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Обговорили стан підготовки до чергового засідання Стратегічної ради високого рівня в Києві під головуванням президентів.

Знати більше: Зе-візит до Ердогана: чим загрожує та що може дати "неформатна" зустріч двох лідерів

Передісторія: 

  • Зеленський 7-8 серпня перебував з візитом у Туреччині, де зустрівся з Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.
  • Президент України запросив президента Туреччини відновлювати інфраструктуру на сході України.
  • Зеленський також довів до відома Ердогана, що співпраця України і Туреччини з метою примусу Росії до поваги міжнародного права зможе змінити на краще ситуацію в регіоні Чорного моря.

Українська правда
Теми: ТуреччинаЗеленський
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