Зеленський з Ердоганом обговорили посилення обороноздатності і мир на Донбасі

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Джерело: сайт президента

Дослівно: "Володимир Зеленський привітав участь турецьких компаній у виставці "Зброя та безпека-2019", відзначивши важливість співпраці з Туреччиною у контексті посилення обороноздатності нашої держави…

Зі свого боку Реджеп Таїп Ердоган наголосив на незмінності підтримки Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності України. Він також привітав кроки глави Української держави щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі".

Деталі: Співрозмовники також торкнулися підготовки до укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Обговорили стан підготовки до чергового засідання Стратегічної ради високого рівня в Києві під головуванням президентів.

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