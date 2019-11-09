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Головні новини п'ятниці і ночі: розведення у Петрівському, перемоги у Гаазі

Субота, 9 листопада 2019, 07:00

Розведення військ у Петрівському почнеться 9 листопада, суд ООН підтримав Україну у справі проти РФ щодо фінансування Росією тероризму — новини, які були актуальні 8 листопада.

Про розведення

Сьогодні зранку в штабі ООС повідомили, що дзеркальне розведення сил і засобів у Петрівському має розпочатися з 12.00, якщо його не зірвуть бойовики.

Пізніше спецпредставник ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік заявив, що розведення почнеться 9 листопада.

У ООС заявили, що бойовики зірвали розведення в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області.

Про суд ООН

Міжнародний суд ООН визнав прийнятною скаргу у справі України проти РФ щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН відхилив аргументи РФ щодо скарги України про порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ).

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося майже чотири тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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Українська правда
Теми: ООСООН
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