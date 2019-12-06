ДБР закінчило розслідувати вбивство 5-річного Кирила – на лаві підсудних 4 осіб

Слідчі Державного бюро розслідуваннь завершили досудове розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова.

Джерело: Telegram-канал директора ДБР Романа Труби

Дослівно: "Сторона обвинувачення визнала докази, що зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувальних актів щодо чотирьох підозрюваних – всіх, хто був учасником тієї трагічної події.

Далі підозрювані ознайомляться з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду".

Що було раніше: 5 листопада директор ДБР на брифінгу розповів, що постріл здійснив інспектор поліції. Серед підозрюваних посаду інпектора поліції займав лише Іван Приходько.

Інспектору поліції оголошено підозру у вбивстві, вчиненому через необережність. Окрім цього всім чотирьом учасникам оголошено остаточні підозри в грубому порушенні громадського порядку, вчиненому групою осіб з використанням вогнепальної зброї, а також в зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів.

Учасниками злочину були троє дорослих осіб, двоє з них правоохоронці (інспектор і поліцейський). Та ще один учасник (четвертий) - неповнолітній, 16-річний син поліцейського.

Однак зброї, з якої здійснили постріл, правоохоронці так і не знайшли.

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