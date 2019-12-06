ДБР закінчило розслідувати вбивство 5-річного Кирила – на лаві підсудних 4 осіб
Слідчі Державного бюро розслідуваннь завершили досудове розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова.
Джерело: Telegram-канал директора ДБР Романа Труби
Дослівно: "Сторона обвинувачення визнала докази, що зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувальних актів щодо чотирьох підозрюваних – всіх, хто був учасником тієї трагічної події.
Далі підозрювані ознайомляться з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду".
Що було раніше: 5 листопада директор ДБР на брифінгу розповів, що постріл здійснив інспектор поліції. Серед підозрюваних посаду інпектора поліції займав лише Іван Приходько.
Інспектору поліції оголошено підозру у вбивстві, вчиненому через необережність. Окрім цього всім чотирьом учасникам оголошено остаточні підозри в грубому порушенні громадського порядку, вчиненому групою осіб з використанням вогнепальної зброї, а також в зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів.
Учасниками злочину були троє дорослих осіб, двоє з них правоохоронці (інспектор і поліцейський). Та ще один учасник (четвертий) - неповнолітній, 16-річний син поліцейського.
Однак зброї, з якої здійснили постріл, правоохоронці так і не знайшли.
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Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні
Історія питання:
- 3 червня 5-річний Кирило Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії. У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.
- За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
- За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
- Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство.
- Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
- За словами адвокатів підозрюваних і родини постраждалих, на момент трагедії у Переяславі-Хмельницькому, коли від пострілу з вогнепальної зброї загинув 5-річний хлопчик, у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи - дорослий і неповнолітній.
- 17 липня директор ДБР Роман Труба повідомив, що бюро оголосило третю підозру у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.
- 18 липня стало відомо, що слідство у справі 5-річного Кирила Тлявова оголосило підозру неповнолітній особі (отже всього – 4 підозри).