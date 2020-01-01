На Новий рік на Донбасі поранено українського військового

З початку доби у середу збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок обстрілів поранено українського військового.

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил

Деталі: Бойовики обстрілювали позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обидва обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів Новолуганське та Оріхове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Сьогодні, 1 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення".