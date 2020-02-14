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Новини 14 лютого: Зеленський проти "Схем", розмова з Путіним

П'ятниця, 14 лютого 2020, 20:09
Новини 14 лютого: Зеленський проти Схем, розмова з Путіним

Офіс президента судитиметься зі "Схемами", Зеленський обговорив із Путіним майбутню зустріч — новини, які були актуальні 14 лютого.

Про "Схеми"

Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" випустили сюжет, у якому розповіли, що Зеленський повернувся з Оману в Київ чартерним літаком в той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Новий голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що розслідування "Схем" — "неправда від початку і до кінця" і що "коментувати там нічого".

Речниця президента Юлія Мендель також заявила, що Зеленський не зустрічався в Омані з секретарем Радбезу Росії.

У Кремлі заявили, що все – брехня.

Офіс президента заявив, що подасть на "Схеми" до суду, звинувативши журналістів у "маніпуляції громадською думкою" та розповсюдженні інформації, яка "не відповідає дійсності".

Редакція "Схем" у відповідь відзначила, що ОПУ замість погроз мав би відповісти на запитання, які досі залишаються без відповіді.

Телеканал "UA:Перший" нагадав Офісу президента про незаконність цензури відносно суспільного мовника.

Про розмову президентів

Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Сторони обговорили обмін полоненими, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "Нормандської четвірки".

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров продемонстрував три можливі варіанти інтерфейсу електронного паспорту громадянина України.

​​Депутатка керівної партії польського Сейму Йоанна Ліхоцька показала опозиції середнього пальця після того, як парламент проголосував за фінансування державних ЗМІ, які опозиційні політики звинувачують у поширенні пропаганди.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПутін
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