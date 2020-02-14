Новини 14 лютого: Зеленський проти "Схем", розмова з Путіним
Офіс президента судитиметься зі "Схемами", Зеленський обговорив із Путіним майбутню зустріч — новини, які були актуальні 14 лютого.
Про "Схеми"
Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" випустили сюжет, у якому розповіли, що Зеленський повернувся з Оману в Київ чартерним літаком в той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
Новий голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що розслідування "Схем" — "неправда від початку і до кінця" і що "коментувати там нічого".
Речниця президента Юлія Мендель також заявила, що Зеленський не зустрічався в Омані з секретарем Радбезу Росії.
У Кремлі заявили, що все – брехня.
Офіс президента заявив, що подасть на "Схеми" до суду, звинувативши журналістів у "маніпуляції громадською думкою" та розповсюдженні інформації, яка "не відповідає дійсності".
Редакція "Схем" у відповідь відзначила, що ОПУ замість погроз мав би відповісти на запитання, які досі залишаються без відповіді.
Телеканал "UA:Перший" нагадав Офісу президента про незаконність цензури відносно суспільного мовника.
Про розмову президентів
Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Сторони обговорили обмін полоненими, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "Нормандської четвірки".
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.
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