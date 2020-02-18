Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 18 лютого: бій на Донбасі, допомога Януковича

Вівторок, 18 лютого 2020, 19:44
Новини 18 лютого: бій на Донбасі, допомога Януковича

Бойовики спробували перейти лінію розмежування на Луганщині, Янукович хоче допомогти Зеленському "об'єднати країну" – актуальні новини 18 лютого.

Про бій

Сьогодні зранку бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Золотого – Україна зазнала втрат.

Серед українських захисників один загиблий, троє поранених і двоє контужених. Пораненим і контуженим надають допомогу в лікувальних закладах. Також голова Генштабу Руслан Хомчак повідомив про чотирьох загиблих і 6 поранених з ворожої сторони.

Президент Володимир Зеленський вважає прорив бойовиків поблизу лінії розмежування спробою зірвати мирний процес, який почав просуватися.

Після засідання РНБО Зеленський назвав напад провокацією і заявив, що Україна впевнено наближається до припинення війни.

У Кремлі сподіваються, що найближчим часом вдасться прояснити деталі зіткнення на Донбасі, після чого можна буде робити висновки.

Про Януковича

Експрезидент Віктор Янукович в шосту річницю розстрілів на Майдані написав звернення, в якому висловив надію, що Зеленський зможе "об'єднати країну", і заявив про готовність допомогти йому.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Зеленський заявив, що деякі політичні сили підбурюють людей перекривати дороги у зв'язку із нібито неналежними заходами протидії коронавірусу Covid-19 в Україні.

Держкіно в 2019 році заборонило в Україні п'ять фільмів, з яких два російських, а в одному знімався Зеленський.

Конституційний суд визнав неконституційним проведення конкурсу на суддів Верховного суду в рамках судової реформи 2016 року.

У Конституції РФ хочуть внести пункт про недоторканність екс-президентів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: