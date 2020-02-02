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Коронавірус: У кожній області є медики, які "розуміють, що робити" - Гончарук

Неділя, 2 лютого 2020, 21:57
Коронавірус: У кожній області є медики, які розуміють, що робити - Гончарук

У кожній області України є щонайменше по дві бригади інфекціоністів, які готови до боротьби з китайським коронавірусом. 

Джерело: прем’єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі телеканалу "Україна" 2 лютого, повідомляє Hromadske

Пряма мова Гончарука: "Україна сьогодні готова до цієї ситуації, у нас всі служби працюють у стані максимальної готовності. Ми абсолютно контролюємо ситуацію на кордоні, перевіряємо тих людей, які заїжджають в Україну з ризикованих територій".

"Маємо їхні контакти, інформуємо їх про те, як вони мають себе поводити і при виявленні мінімальних симптомів кого потрібно повідомляти". 

Деталі: Гончарук підкреслив, що усі випадки підозри на коронавірус не підтвердилися.

Пряма мова: "Навіть у разі виникнення такого захворювання, ми розуміємо, що робити. У нас у достатній кількості наявні бригади інфекціоністів - мінімум по дві в кожній області". 

Деталі: Гончарук додав, що ці бригади оснащені та "розуміють, що робити".

Він також наголосив, що українські спеціалісти перебувають у постійній координації з Всесвітньою організацією охорони здоров’я. 

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Що передувало:

  • У грудні 2019 р. у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 259 осіб. Зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю. 
  • За даними МОЗ України, станом на 2 лютого у світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків коронавирусной інфекції (2019 nCoV), в тому числі 305 смертельних випадків.  

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусГончарукздоров'яМОЗ
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