Коронавірус: У кожній області є медики, які "розуміють, що робити" - Гончарук

У кожній області України є щонайменше по дві бригади інфекціоністів, які готови до боротьби з китайським коронавірусом.

Джерело: прем’єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі телеканалу "Україна" 2 лютого, повідомляє Hromadske

Пряма мова Гончарука: "Україна сьогодні готова до цієї ситуації, у нас всі служби працюють у стані максимальної готовності. Ми абсолютно контролюємо ситуацію на кордоні, перевіряємо тих людей, які заїжджають в Україну з ризикованих територій".

"Маємо їхні контакти, інформуємо їх про те, як вони мають себе поводити і при виявленні мінімальних симптомів кого потрібно повідомляти".

Деталі: Гончарук підкреслив, що усі випадки підозри на коронавірус не підтвердилися.

Пряма мова: "Навіть у разі виникнення такого захворювання, ми розуміємо, що робити. У нас у достатній кількості наявні бригади інфекціоністів - мінімум по дві в кожній області".

Деталі: Гончарук додав, що ці бригади оснащені та "розуміють, що робити".

Він також наголосив, що українські спеціалісти перебувають у постійній координації з Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

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