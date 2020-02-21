Страх і відраза у Нових Санжарах: батьки не пустили в школу половину дітей

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П'ятниця, 21 лютого 2020, 17:52

У єдину школу Нових Санжар, що на Полтавщині і куди напередодні привезли евакуйованих з Китаю українців та іноземців, не прийшла майже половина учнів.

Джерело: "Суспільне" із посиланням на директора школи Миколу Решетила.

Деталі: За словами керівника школи, з 900 учнів не з’явилося майже 400. Їх через ситуацію у селищі не пустили батьки.

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Теми: Нові Санжари коронавірус Китай освіта


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