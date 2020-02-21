Страх і відраза у Нових Санжарах: батьки не пустили в школу половину дітей
У єдину школу Нових Санжар, що на Полтавщині і куди напередодні привезли евакуйованих з Китаю українців та іноземців, не прийшла майже половина учнів.
Джерело: "Суспільне" із посиланням на директора школи Миколу Решетила.
Деталі: За словами керівника школи, з 900 учнів не з’явилося майже 400. Їх через ситуацію у селищі не пустили батьки.
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Передісторія:
- 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Вони перебуватимуть на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
- Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у Нові Санжари, місцеві мешканці ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.
- Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських.
- Правоохоронці відкрили за цим фактом 5 кримінальних проваджень.
- Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність. А міністр МОЗ Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.