Страх и ненависть в Новых Санжарах: родители не пустили в школу половину детей
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Пятница, 21 февраля 2020, 17:52
В единственную школу Новых Санжар на Полтавщине, куда накануне привезли эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, не пришла почти половина учеников.
Источник: "Суспильне" со ссылкой на директора школы Николая Решетило
Детали: По словам руководителя школы, из 900 учеников не явились почти 400. Их из-за ситуации в поселке не пустили родители.
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Предыстория:
- 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев.
- Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
- Из-за информации, что эвакуированных повезут в Новые Санжари местные жители еще с вечера 19 февраля начали акцию протеста, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
- Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр. В столкновениях с протестующими пострадали 9 полицейских.
- Правоохранители открыли по данному факту 5 уголовных производств.
- Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность. А министр МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.
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