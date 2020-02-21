Страх и ненависть в Новых Санжарах: родители не пустили в школу половину детей

В единственную школу Новых Санжар на Полтавщине, куда накануне привезли эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, не пришла почти половина учеников.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на директора школы Николая Решетило

Детали: По словам руководителя школы, из 900 учеников не явились почти 400. Их из-за ситуации в поселке не пустили родители.

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