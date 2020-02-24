Три чверті українців не підтримують протести проти евакуйованих з Китаю
74% українців не підтримують протести проти розміщення евакуйованих з Китаю, які відбулися напередодні.
Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 22-23 лютого
Деталі: Підтримали протести лише 15% опитаних, 11% – вагалися з оцінкою.
Соціологи відзначають, що чим вищий рівень освіти та доходів, тим вищий рівень несприйняття протестів проти евакуації.
У регіональному розрізі найбільше тих, хто не підтримав такі дії, – на Півдні країни (80%).
Опитування проходило 22-23 лютого серед 1200 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.
Читайте також: Коронавірус та новосанжарський синдром. Як влада довела евакуацію з Китаю до паніки в Україні
Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханя
Передісторія:
- 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
- Усі евакуйовані з Китаю будуть перебувати на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
- Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у Нові Санжари, місцеві мешканці ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.
- Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських.
- За даним фактом розпочали кримінальні провадження. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи.
- Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність. А міністр МОЗ Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.