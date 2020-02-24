Три чверті українців не підтримують протести проти евакуйованих з Китаю

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Понеділок, 24 лютого 2020, 13:23

74% українців не підтримують протести проти розміщення евакуйованих з Китаю, які відбулися напередодні.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 22-23 лютого

Деталі: Підтримали протести лише 15% опитаних, 11% – вагалися з оцінкою.

Соціологи відзначають, що чим вищий рівень освіти та доходів, тим вищий рівень несприйняття протестів проти евакуації. 

 

У регіональному розрізі найбільше тих, хто не підтримав такі дії, – на Півдні країни (80%).

Опитування проходило 22-23 лютого серед 1200 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.  

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Передісторія:

Українська правда
Теми: опитування коронавірус Нові Санжари


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