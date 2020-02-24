Три четверти украинцев не поддерживают протесты против эвакуированных из Китая

483 просмотра
Понедельник, 24 февраля 2020, 13:23

74% украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая, которые произошли накануне.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 22-23 февраля

Детали: Поддержали протесты только 15% опрошенных, 11% – затруднились с оценкой.

Социологи отмечают, что чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации. 

 

В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия, – на юге страны (80%).

Опрос проходил 22-23 февраля среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Знать больше: Коронавирус и новосанжарский синдром. Как власть довела эвакуацию с Китая до паники в Украине

Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Из-за информации, что эвакуированных повезут в Новые Санжари местные жители еще с вечера 19 февраля начали акцию протеста, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
  • Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр. В столкновениях с протестующими пострадали 9 полицейских
  • По данному факту возбудили два уголовных производства. Во время столкновений протестующих с полицией силовики задержали 24 человека. 
  • Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность. А министр МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.

Украинская правда
Темы: опрос коронавирус Новые Санжары


powered by lun.ua
Материалы по теме
Деятельность правительства и Гончарука поддерживает только 6% украинцев 21 февраля 2020, 10:57
В Украине резко выросло количество недовольных курсом Зеленского 21 февраля 2020, 09:47
Это "доверие" к полиции сломалось. Несите другое 18 февраля 2020, 14:30
Все новости
Главные новости
Еще один суд возобновил Насирова на посту главы ДФС
Гончарук о коронавирусе: Правительство максимально мобилизовано
В Италии третий человек умер от коронавируса, 149 инфицированных
Трамп заявил, что хотел бы примирения между Украиной и Россией
Все новости
Культура

Как украинцы праздновали последнюю неделю перед великим постом

Фото

Нацотбор Евровиденья-2020 в фото

улыбнитесь!

8 смешных фото, которые поймут только родители

Поиск по сайту
Архив
Весь архів