Три четверти украинцев не поддерживают протесты против эвакуированных из Китая
74% украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая, которые произошли накануне.
Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 22-23 февраля
Детали: Поддержали протесты только 15% опрошенных, 11% – затруднились с оценкой.
Социологи отмечают, что чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации.
В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия, – на юге страны (80%).
Опрос проходил 22-23 февраля среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.
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Предыстория:
- 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
- Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
- Из-за информации, что эвакуированных повезут в Новые Санжари местные жители еще с вечера 19 февраля начали акцию протеста, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
- Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр. В столкновениях с протестующими пострадали 9 полицейских.
- По данному факту возбудили два уголовных производства. Во время столкновений протестующих с полицией силовики задержали 24 человека.
- Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность. А министр МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.