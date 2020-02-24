Три четверти украинцев не поддерживают протесты против эвакуированных из Китая

74% украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая, которые произошли накануне.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 22-23 февраля

Детали: Поддержали протесты только 15% опрошенных, 11% – затруднились с оценкой.

Социологи отмечают, что чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации.

В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия, – на юге страны (80%).

Опрос проходил 22-23 февраля среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Знать больше: Коронавирус и новосанжарский синдром. Как власть довела эвакуацию с Китая до паники в Украине

Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Предыстория: