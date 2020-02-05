Коронавірус: 24 000 хворих, 492 людини загинуло

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Середа, 5 лютого 2020, 05:06

Станом на 5 лютого кількість хворих на пневмонію, яку викликає новий тип коронавірусу, становить 24 503 особи.

Джерело: мапа Центру системних досліджень та інженирінга при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: За останню добу загинуло 65 осіб.

Новий коронавірус дістався до Таїланду, Японії, Сінгапуру, Тайваню, Малайзії, Австралії, Південної Кореї, Франції, Іспанії, Італії, В'єтнаму, США, Німеччини, Канади, ОАЕ, Індії, Філіппін, Фінляндії, Непалу, Камбоджі, Шрі-Ланки та Росії.

В Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірусом.

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Передісторія:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Наразі під підозрою на наявність захворювання в медустановах Китаю спостерігаються 152,7 тисячі осіб, 475 осіб виписано після успішного проходження курсу лікування.

Теми: коронавірус


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