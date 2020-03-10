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Новини 10 березня: призначення в Кабміні, президентство Путіна

Вівторок, 10 березня 2020, 19:39
Новини 10 березня: призначення в Кабміні, президентство Путіна

Кабмін призначив тимчасових міністрів, Путіну відкрили шлях для переобрання президентом — актуальні новини 10 березня.

Про Кабмін

Уряд поклав тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України на Юрія Полюховича.

Міністерство економіки тимчасово очолив перший заступник міністра Павло Кухта.

Тимчасовим міністром культури в Кабміні Шмигаля стала Світлана Фоменко.

Про Путіна

Державна Дума Російської Федерації підтримала поправку до Конституції РФ про обнулення президентських термінів.

Зняти обмеження на кількість президентських термінів і дозволити знову обиратися на цю посаду чинному голові Росії Володимиру Путіну запропонувала депутат Держдуми Валентина Терешкова.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше семи тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Квартира в Словаччині, "мерседеси" та швейцарські годинники: колишній глава Офісу президента Андрій Богдан уперше подав електронну декларацію.

Печерський райсуд Києва обрав народному депутату від "Євросолідарності" Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Люстрований прокурор, якого поновили на посаді прокурора Києва Сергій Юлдашев, приступив до виконання службових обов’язків.

Авіакомпанія Ryanair призупиняє всі внутрішні та міжнародні рейси "з" та "в" Італію через спалах коронавірусу.

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Теми: Кабінет міністрівПутінБогдан
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