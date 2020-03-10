Новости 10 марта: назначения в Кабмине, президентство Путина
Кабмин назначил временных министров, Путину открыли путь для переизбрания президентом — актуальные новости 10 марта.
О Кабмине
Правительство возложило временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины на Юрия Полюховича.
Министерство экономики временно возглавил первый заместитель министра Павел Кухта.
Временным министром культуры в Кабмине Шмыгаля стала Светлана Фоменко.
О Путине
Государственная Дума Российской Федерации поддержала поправку к Конституции РФ об обнулении президентских сроков.
Снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе России Владимиру Путину предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова.
О телеграм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
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