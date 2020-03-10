Новости 10 марта: назначения в Кабмине, президентство Путина

Кабмин назначил временных министров, Путину открыли путь для переизбрания президентом — актуальные новости 10 марта.

О Кабмине

Правительство возложило временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины на Юрия Полюховича.

Министерство экономики временно возглавил первый заместитель министра Павел Кухта.

Временным министром культуры в Кабмине Шмыгаля стала Светлана Фоменко.

О Путине

Государственная Дума Российской Федерации поддержала поправку к Конституции РФ об обнулении президентских сроков.

Снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе России Владимиру Путину предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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