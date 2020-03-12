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Справу Шеремета передано під контроль заступника генпрокурора Трепака

Четвер, 12 березня 2020, 14:56
Справу Шеремета передано під контроль заступника генпрокурора Трепака

Справу щодо вбивства журналіста Павла Шеремета тримає на контролі заступник генпрокурора Віктор Трепак.

Джерело: в.о. генпрокурора Віктор Чумак в ефірі 24 каналу

Пряма мова: "Курування департаменту, який веде процесуальне керівництво справ, які веде Національна поліція, перейшло до Віктора Трепака. Він зараз цю справу точно буде активно тримати на контролі".

Деталі: Чумак заявив, що з тією інформацією, яка йому відома у справі Шеремета, він не вийшов би на брифінг, як це свого часу зробив міністр МВС Арсен Аваков.

При цьому він зазначив, що в ОГП обговорювали матеріали справи Шеремета, але він не має права розкривати подробиці.

Чумак підкреслив, що ОГП прийме процесуально правильне рішення у цій справі.

Що передувало: У січні слідчі просили Офіс генпрокурора продовжити терміни досудового розслідування вбивства Шеремета до червеня 2020 року.

Тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що мають бути зібрані додаткові докази, оскільки зібраного обсягу доказів не достатньо.

В результаті Офіс генерального прокурора продовжив термін досудового розслідування до квітня 2020 року.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

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Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
  • Суд арештував Кузьменко та АнтоненкаДугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.

Теми: Справа ШереметаОфіс генпрокурора
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