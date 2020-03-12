Справу Шеремета передано під контроль заступника генпрокурора Трепака

Справу щодо вбивства журналіста Павла Шеремета тримає на контролі заступник генпрокурора Віктор Трепак.

Джерело: в.о. генпрокурора Віктор Чумак в ефірі 24 каналу

Пряма мова: "Курування департаменту, який веде процесуальне керівництво справ, які веде Національна поліція, перейшло до Віктора Трепака. Він зараз цю справу точно буде активно тримати на контролі".

Деталі: Чумак заявив, що з тією інформацією, яка йому відома у справі Шеремета, він не вийшов би на брифінг, як це свого часу зробив міністр МВС Арсен Аваков.

При цьому він зазначив, що в ОГП обговорювали матеріали справи Шеремета, але він не має права розкривати подробиці.

Чумак підкреслив, що ОГП прийме процесуально правильне рішення у цій справі.

Що передувало: У січні слідчі просили Офіс генпрокурора продовжити терміни досудового розслідування вбивства Шеремета до червеня 2020 року.

Тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що мають бути зібрані додаткові докази, оскільки зібраного обсягу доказів не достатньо.

В результаті Офіс генерального прокурора продовжив термін досудового розслідування до квітня 2020 року.

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