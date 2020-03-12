Дело Шеремета передано под контроль заместителя генпрокурора Трепака

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета держит на контроле заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Источник: и.о. генпрокурора Виктор Чумак в эфире 24 канала

Прямая речь: "курирование департамента, который ведет процессуальное руководство дел, которые ведет Национальная полиция, перешло к Виктору Трепаку. Он сейчас это дело точно будет активно держать на контроле".

Детали: Чумак заявил, что с той информацией, которая ему известна по делу Шеремета, он не вышел бы на брифинг, как это в свое время сделал министр МВД Арсен Аваков.

При этом он отметил, что в ОГП обсуждали материалы дела Шеремета, но он не имеет права раскрывать подробности.

Чумак подчеркнул, что ОГП примет процессуально правильное решение по этому делу.

Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория: