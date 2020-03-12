Дело Шеремета передано под контроль заместителя генпрокурора Трепака
Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета держит на контроле заместитель генпрокурора Виктор Трепак.
Источник: и.о. генпрокурора Виктор Чумак в эфире 24 канала
Прямая речь: "курирование департамента, который ведет процессуальное руководство дел, которые ведет Национальная полиция, перешло к Виктору Трепаку. Он сейчас это дело точно будет активно держать на контроле".
Детали: Чумак заявил, что с той информацией, которая ему известна по делу Шеремета, он не вышел бы на брифинг, как это в свое время сделал министр МВД Арсен Аваков.
При этом он отметил, что в ОГП обсуждали материалы дела Шеремета, но он не имеет права раскрывать подробности.
Чумак подчеркнул, что ОГП примет процессуально правильное решение по этому делу.
Что предшествовало: В январе следователи просили Офис генпрокурора продлить сроки досудебного расследования убивства Шеремета до июня 2020 года.
Тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что должны быть собраны дополнительные доказательства, поскольку собранного объема доказательств не достаточно.
В итоге Офис генерального прокурора продлил срок досудебного расследования до апреля 2020 года.
Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы
Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета
Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), военную медсестру Яну Дугарь.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
- Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.
- Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
- По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.