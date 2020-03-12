Дело Шеремета передано под контроль заместителя генпрокурора Трепака

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Четверг, 12 марта 2020, 15:56

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета держит на контроле заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Источник: и.о. генпрокурора Виктор Чумак в эфире 24 канала

Прямая речь: "курирование департамента, который ведет процессуальное руководство дел, которые ведет Национальная полиция, перешло к Виктору Трепаку. Он сейчас это дело точно будет активно держать на контроле".

Детали: Чумак заявил, что с той информацией, которая ему известна по делу Шеремета, он не вышел бы на брифинг, как это в свое время сделал министр МВД Арсен Аваков.

При этом он отметил, что в ОГП обсуждали материалы дела Шеремета, но он не имеет права раскрывать подробности.

Чумак подчеркнул, что ОГП примет процессуально правильное решение по этому делу.

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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), военную медсестру Яну Дугарь.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
  • Суд арестовал Кузьменко и АнтоненкоДугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
  • Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
  • По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.

Темы: Дело Шеремета Офис генпрокурора


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