Дело Шеремета передано под контроль заместителя генпрокурора Трепака

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета держит на контроле заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Источник: и.о. генпрокурора Виктор Чумак в эфире 24 канала

Прямая речь: "курирование департамента, который ведет процессуальное руководство дел, которые ведет Национальная полиция, перешло к Виктору Трепаку. Он сейчас это дело точно будет активно держать на контроле".

Детали: Чумак заявил, что с той информацией, которая ему известна по делу Шеремета, он не вышел бы на брифинг, как это в свое время сделал министр МВД Арсен Аваков.

При этом он отметил, что в ОГП обсуждали материалы дела Шеремета, но он не имеет права раскрывать подробности.

Чумак подчеркнул, что ОГП примет процессуально правильное решение по этому делу.

Что предшествовало: В январе следователи просили Офис генпрокурора продлить сроки досудебного расследования убивства Шеремета до июня 2020 года.

Тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что должны быть собраны дополнительные доказательства, поскольку собранного объема доказательств не достаточно.

В итоге Офис генерального прокурора продлил срок досудебного расследования до апреля 2020 года.

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