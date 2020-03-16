Тимошенко закликає рятувати Україну і заявляє, що смертей від COVID-19 більше

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляє, що офіційна статистика не відображає всіх випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 та смертності від нього, – і закликає створити антикризовий штаб.

Джерело: виступ Тимошенко на погоджувальній раді Верховної Ради

Пряма мова: "Ми до кінця не усвідомлюємо, перед якою загрозою постала і Україна, і весь світ. За весь час незалежності не було такої ситуації, коли б об’єдналися смертельна хвороба, – яка оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров’я вперше за останні 100 років всесвітньою пандеміє, – з кризою фінансовою й економічною, з війною, яку ведуть проти України, з дуже слабкою економікою і з надзвичайно вразливими фінансами…

Ми не усвідомлюємо, перед якою загрозою існування України ми постали. Я закликаю всіх: відкладіть у сторону всі політичні амбіції, протистояння і бої. Зараз усім треба об’єднатися в антикризовий штаб з однією метою: врятувати Україну і людей.

Я можу сказати як (колишній) прем’єр-міністр, який пройшов і фінансову кризу, і епідемію тоді іншого вірусу: я готова особисто увійти в усі антикризові штаби, які у вас є, – бажано, щоб він був один – і працювати без вихідних і відпочинку, щоб Україну захистити

Є три речі, які треба зробити просто невідкладно, сьогодні. Перше: нам потрібно карантин зробити абсолютним… Карантин перевірити до молекул.

Друге: у нас немає реальної статистики, що у нас робиться з захворюванням – і зараз не час розбиратися, хто в цьому винен. Нам потрібно негайно цю статистику відновити.

Я стверджую – як людина, яка розуміє, що говорить: у нас набагато більше захворювань і набагато більше померлих (ніж каже влада – ред.), але ми цього не знаємо.

Тому наступне, що я пропоную і що треба зробити невідкладно: треба щоб усі засоби масової інформації дали людям знання, по якому телефону звертатися, якщо є підозра навіть на мінімальну температуру або а будь-яку нежить. Йдеться про те, що сьогодні пересічна людина не знає, куди звернутися, щоби провести цей тест вдома, не ходячи до лікарень і лабораторій.

Я прошу владу: зробіть зараз загальну інформаційну лінію повідомлень, , куди людям звертатися і де безкоштовно отримати достовірний аналіз на наявність коронавірусу"

Деталі: Тимошенко також зазначила, що потрібно подбати про людей, які перебувають в ізоляції через підозру на коронавірус, та про батьків, які сидять із дітьми вдома, а також централізовані закупити противірусні препарати та необхідні лікарські засоби.

Вадим Рабінович із "Опозиційної платформи – За життя" також закликав оголосити надзвичайний стан у країні та створити штаб за участю президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Від УП: У Київській міській держадміністрації раніше пояснювали, що громадяни не зможуть самотужки використовувати швидкі тести на коронавірус, адже аналіз потребує забору крові, – тому їх використовуватимуть у лікарнях і це буде безкоштовним для тих, хто має підозру на CPVID-2019.

Однак тепер у столичній владі кажуть, що будуть і інші способи дослідження, без забору крові, за допомогою мазка.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

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