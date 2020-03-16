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Тимошенко закликає рятувати Україну і заявляє, що смертей від COVID-19 більше

Понеділок, 16 березня 2020, 12:39
Тимошенко закликає рятувати Україну і заявляє, що смертей від COVID-19 більше

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляє, що офіційна статистика не відображає всіх випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 та смертності від нього, – і закликає створити антикризовий штаб.

Джерело: виступ Тимошенко на погоджувальній раді Верховної Ради

Пряма мова: "Ми до кінця не усвідомлюємо, перед якою загрозою постала і Україна,  і весь світ. За весь час незалежності не було такої ситуації, коли б об’єдналися смертельна хвороба, – яка оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров’я вперше за останні 100 років всесвітньою пандеміє, – з кризою фінансовою й економічною, з війною, яку ведуть проти України, з дуже слабкою економікою і з надзвичайно вразливими фінансами…

Ми не усвідомлюємо, перед якою загрозою існування України ми постали. Я закликаю всіх: відкладіть у сторону  всі політичні амбіції, протистояння і бої. Зараз усім треба об’єднатися в антикризовий штаб з однією метою: врятувати Україну і людей.

Я можу сказати як (колишній) прем’єр-міністр, який пройшов і фінансову кризу, і епідемію тоді іншого вірусу: я готова особисто увійти в усі антикризові штаби, які у вас є, – бажано, щоб він був один – і працювати без вихідних і відпочинку, щоб Україну захистити

Є три речі, які треба зробити просто невідкладно, сьогодні. Перше: нам потрібно карантин зробити абсолютним… Карантин перевірити до молекул.

Друге: у нас немає реальної статистики, що у нас робиться з захворюванням – і зараз не час розбиратися, хто в цьому винен. Нам потрібно негайно цю статистику відновити.

Я стверджую – як людина, яка розуміє, що говорить: у нас набагато більше захворювань і набагато більше померлих (ніж каже влада – ред.), але ми цього не знаємо.

Тому наступне, що я пропоную і що треба зробити невідкладно: треба щоб усі засоби масової інформації дали людям знання, по якому телефону звертатися, якщо є підозра навіть на мінімальну температуру або а будь-яку нежить. Йдеться про те, що сьогодні пересічна людина не знає, куди звернутися, щоби провести цей тест вдома, не ходячи до лікарень і лабораторій.

Я прошу владу: зробіть зараз загальну інформаційну лінію повідомлень, , куди людям звертатися і де безкоштовно отримати достовірний аналіз на наявність коронавірусу"

Деталі: Тимошенко також зазначила, що потрібно подбати про людей, які перебувають в ізоляції через підозру на коронавірус, та про батьків, які сидять із дітьми вдома, а також централізовані закупити противірусні препарати та необхідні лікарські засоби.

Вадим Рабінович із "Опозиційної платформи – За життя" також закликав оголосити надзвичайний стан у країні та створити штаб за участю президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Від УП: У Київській міській держадміністрації раніше пояснювали, що громадяни не зможуть самотужки використовувати швидкі тести на коронавірус, адже аналіз потребує забору крові, – тому їх використовуватимуть у лікарнях і це буде безкоштовним для тих, хто має підозру на CPVID-2019.

Однак тепер у столичній владі кажуть, що будуть і інші способи дослідження, без забору крові, за допомогою мазка.  

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія: 

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.
  • В Україні станом на 16 березня підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом; є один летальний випадок: літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померла від ускладнень через коронавірус. Решта хворих – у Чернівецькій області.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 
  • Із 16 березня у Львові, Одесі та Запоріжжі закрито всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок, із 17 березня так буде і в Києві.та Миколаєві. У Чернівцях теж діють обмеження.
  • Інші країни також запроваджують екстраординарні заходи через небезпеку коронавірусу.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміякарантинТимошенко
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