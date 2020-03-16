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Тимошенко призывает спасать Украину и заявляет, что смертей от COVID-19 больше

Понедельник, 16 марта 2020, 12:39
Тимошенко призывает спасать Украину и заявляет, что смертей от COVID-19 больше

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что официальная статистика не отражает всех случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и смертности от него, – и призывает создать антикризисный штаб.

Источник: выступление Тимошенко на согласительном совете Верховной Рады

Прямая речь: "Мы до конца не понимаем, перед какой угрозой оказалась и Украина, и весь мир. За все время независимости не было такой ситуации, когда бы объединились смертельная болезнь, – которая объявлена ​​Всемирной организацией здравоохранения впервые за последние 100 лет всемирной пандемией, – с кризисом финансовым и экономическим, с войной, которую ведут против Украины, с очень слабой экономикой и чрезвычайно уязвимыми финансами...

Мы не осознаем, перед какой угрозой существования Украины мы предстали. Я призываю всех: отложите в сторону все политические амбиции, противостояние и бои. Сейчас всем надо объединиться в антикризисный штаб с одной целью: спасти Украину и людей.

Я могу сказать как (бывший) премьер-министр, который прошел и финансовый кризис, и эпидемию тогда другого вируса: я готова лично войти во все антикризисные штабы, которые у вас есть, – желательно, чтобы он был один – и работать без выходных и отдыха, чтобы Украину защитить

Есть три вещи, которые нужно сделать просто безотлагательно, сегодня. Первое: нам нужно карантин сделать абсолютным... Карантин проверить до молекул.

Второе: у нас нет реальной статистики, что у нас делается с заболеванием – и сейчас не время разбираться, кто в этом виноват. Нам нужно немедленно эту статистику восстановить.

Я утверждаю – как человек, который понимает, что говорит: у нас гораздо больше заболеваний и гораздо больше умерших (чем говорят власти – ред.), но мы этого не знаем.

Поэтому следующее, что я предлагаю и что нужно сделать безотлагательно: надо, чтобы все средства массовой информации дали людям знание, по какому телефону обращаться, если есть подозрение даже на минимальную температуру или любой насморк. Речь идет о том, что сегодня обычный человек не знает, куда обратиться, чтобы провести этот тест дома, не ходя в больницы и лаборатории.

Я прошу власти: сделайте сейчас общую информационную линию сообщений, куда людям обращаться и где бесплатно получить достоверный анализ на наличие коронавируса"

Детали: Тимошенко также отметила, что нужно позаботиться о людях, которые находятся в изоляции из-за подозрения на коронавирус, и о родителях, которые сидят с детьми дома, а также централизовано закупить противовирусные препараты и необходимые лекарственные средства.

Вадим Рабинович из "Оппозиционной платформы – За жизнь" также призвал объявить чрезвычайное положение в стране и создать штаб с участием президента, Кабинета министров и Верховной Рады.

От УП: В Киевской городской госадминистрации ранее объясняли, что граждане не смогут самостоятельно использовать быстрые тесты на коронавирус, поскольку анализ требует забора крови, – поэтому их будут использовать в больницах и это будет бесплатным для тех, у кого подозревают CPVID-2019.

Однако теперь в столичной власти говорят, что будут и другие способы исследования, без забора крови, с помощью мазка.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Предыстория:

  • В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
  • В Украине по состоянию на 16 марта  подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом; есть один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, которая вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса. Остальные больные – в Черновицкой области.
  • Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • С 16 марта во ЛьвовеОдессе и Запорожье будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок, с 17 марта так будет и в Киеве и Николаеве. В Черновцах также действуют органичения.
  • Другие страны также вводят экстраординарные меры из-за опасности коронавируса.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиякарантинТимошенко
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