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Коронавірус: у КМДА кажуть, що приватні клініки можуть помилитися з діагнозом

Понеділок, 16 березня 2020, 14:27
Коронавірус: у КМДА кажуть, що приватні клініки можуть помилитися з діагнозом

Правоохоронці будуть розбиратися з тими, хто проводить тести на коронавірус за завищеними цінами чи продає псевдоліки від Covid-2019.

Джерело: перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на брифінгу у КМДА на запитання про те, що в одній із приватних клінік можна зробити тест за півтори тисячі

Пряма мова Поворозника: "Цією клінікою (імовірно, йдеться про EuroLab, де за 1600 грн можна зробити тест, – УП) було поставлено кілька позитивних проб – після того, як вони пройшли референс-лабораторію, вони всі були анульовані.

Зараз не можна спекулювати. В умовах тотального дефіциту хтось пробує заробити якісь шалені кошти. На це однозначно будуть реагувати правоохоронні органи – у тому числі і на тести у півтора тисячі, і на спроби продавати ліки від коронавірусу, яких на сьогодні не існує".

Деталі: У КМДА нагадали, що місто закупило швидкі тестсистеми для первинного виявлення коронавірусу. Близько 5 тисяч тестів розподілені між 7 лікарняними закладами. Однак ці тести – виключно для тестування у лікарнях, бо аналіз пов’язаний із забором крові.

Крім того, швидкий тест не дає 100%-ї точності – тому дослідження мають включати у себе і огляд лікаря, і прослуховування. А в разі позитивного тесту відповідний біоматеріал надсилають на ретельніший аналіз.

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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Передісторія: 

  • У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6,5 тисяч осіб, одужали 77,3 тисяч осіб.
  • В Україні станом на 16 березня підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом; є один летальний випадок: літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померла від ускладнень через коронавірус. Решта хворих – у Чернівецькій області.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 
  • Із 16 березня у Львові, Одесі та Запоріжжі закрито всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок, із 17 березня так буде і в Києві.та Миколаєві. У Чернівцях теж діють обмеження.
  • Інші країни також запроваджують екстраординарні заходи через небезпеку коронавірусу.

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019здоров'ямедицинаКиїв
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