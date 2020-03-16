Коронавірус: у КМДА кажуть, що приватні клініки можуть помилитися з діагнозом

Правоохоронці будуть розбиратися з тими, хто проводить тести на коронавірус за завищеними цінами чи продає псевдоліки від Covid-2019.

Джерело: перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на брифінгу у КМДА на запитання про те, що в одній із приватних клінік можна зробити тест за півтори тисячі

Пряма мова Поворозника: "Цією клінікою (імовірно, йдеться про EuroLab, де за 1600 грн можна зробити тест, – УП) було поставлено кілька позитивних проб – після того, як вони пройшли референс-лабораторію, вони всі були анульовані.

Зараз не можна спекулювати. В умовах тотального дефіциту хтось пробує заробити якісь шалені кошти. На це однозначно будуть реагувати правоохоронні органи – у тому числі і на тести у півтора тисячі, і на спроби продавати ліки від коронавірусу, яких на сьогодні не існує".

Деталі: У КМДА нагадали, що місто закупило швидкі тестсистеми для первинного виявлення коронавірусу. Близько 5 тисяч тестів розподілені між 7 лікарняними закладами. Однак ці тести – виключно для тестування у лікарнях, бо аналіз пов’язаний із забором крові.

Крім того, швидкий тест не дає 100%-ї точності – тому дослідження мають включати у себе і огляд лікаря, і прослуховування. А в разі позитивного тесту відповідний біоматеріал надсилають на ретельніший аналіз.

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