Коронавирус: в КГГА говорят, что частные клиники могут ошибиться с диагнозом
Правоохранители будут разбираться с теми, кто проводит тесты на коронавирус по завышенным ценам или продает псевдолекарств от Covid-2019.
Источник: первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник на брифинге в КГГА на вопрос о том, что в одной из частных клиник можно сделать тест за полторы тысячи
Прямая речь Поворозника: "Этой клиникой (вероятно, речь идет о EuroLab, где за 1600 грн можно сделать тест, – УП) было поставлено несколько положительных проб – после того, как они прошли референс-лабораторию, они все были аннулированы.
Сейчас нельзя спекулировать. В условиях тотального дефицита кто-то пытается заработать какие-то огромные средства. На это однозначно будут реагировать правоохранительные органы – в том числе и на тесты за полторы тысячи, и на попытки продавать лекарства от коронавируса, которых на сегодняшний день не существует".
Детали: В КГГА напомнили, что город закупил быстрые тест-системы для первичного обнаружения коронавируса. Около 5 тысяч тестов распределены между 7 медицинскими учреждениями. Однако эти тесты – исключительно для тестирования в больницах, потому что анализ связан с забором крови.
Кроме того, быстрый тест не дает 100% -ной точности – потому исследования должны включать в себя и осмотр врача, и прослушивание. А в случае положительного теста соответствующий биоматериал направляют на более тщательный анализ.
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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран
Предыстория:
- В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6,5 тысяч человек, выздоровели 77,3 тысяч человек.
- В Украине по состоянию на 16 марта подтверждены уже 5 случаев заражения коронавирусом; есть один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, которая вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса. Остальные больные – в Черновицкой области.
- Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- С 16 марта во Львове, Одессе и Запорожье будут закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок, с 17 марта так будет и в Киеве и Николаеве. В Черновцах также действуют органичения.
- Другие страны также вводят экстраординарные меры из-за опасности коронавируса.