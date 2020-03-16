Коронавирус: в КГГА говорят, что частные клиники могут ошибиться с диагнозом

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Понедельник, 16 марта 2020, 15:27

Правоохранители будут разбираться с теми, кто проводит тесты на коронавирус по завышенным ценам или продает псевдолекарств от Covid-2019.

Источник: первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник на брифинге в КГГА на вопрос о том, что в одной из частных клиник можно сделать тест за полторы тысячи

Прямая речь Поворозника: "Этой клиникой (вероятно, речь идет о EuroLab, где за 1600 грн можно сделать тест, – УП) было поставлено несколько положительных проб – после того, как они прошли референс-лабораторию, они все были аннулированы.

Сейчас нельзя спекулировать. В условиях тотального дефицита кто-то пытается заработать какие-то огромные средства. На это однозначно будут реагировать правоохранительные органы – в том числе и на тесты за полторы тысячи, и на попытки продавать лекарства от коронавируса, которых на сегодняшний день не существует".

Детали: В КГГА напомнили, что город закупил быстрые тест-системы для первичного обнаружения коронавируса. Около 5 тысяч тестов распределены между 7 медицинскими учреждениями. Однако эти тесты – исключительно для тестирования в больницах, потому что анализ связан с забором крови.

Кроме того, быстрый тест не дает 100% -ной точности – потому исследования должны включать в себя и осмотр врача, и прослушивание. А в случае положительного теста соответствующий биоматериал направляют на более тщательный анализ.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирус Covid-2019 здоровье медицина Киев


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