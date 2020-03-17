В "Європейській солідарності" вимагають не зупиняти роботу метро в Києві

Партія "Європейська солідарність" звертається до команди Зеленського із закликом переглянути рішення про закриття київського метро на карантин.

Джерело: заява партії "ЄС"

Дослівно: "Ми цілком поділяємо жорсткі заходи щодо запровадження карантину і самоізоляції громадян, при цьому ще раз звертаємо увагу команди Зеленського, що метро продовжує працювати в усіх європейських країнах, що потерпають від пандемії.

В європейських столицях в метро роздають захисні маски, діють правила дезинфекції, жорсткі обмеження пасажирів (пересуваються тільки ті громадяни, які змушені працювати не дистанційно, зокрема, й лікарі), дотримується дистанція між громадянами.

Якщо в Києві зупиниться метро, як медики, працівники критичної інфраструктури та виробництв зможуть діставатися робочих місць? Усвідомлюємо, що метрополітен – це велике скупчення людей, але його закриття призведе до повного колапсу наземної транспортної інфраструктури столиці і створюватиме ще більше скупчення громадян в маршрутках, тролейбусах, а отже – нові ризики поширення хвороби".

Деталі: В "ЄС" заявляють про підтримку превентивних заходів влади щодо протидії епідемії короновірусу, але наголошують, що такі заходи мають бути обдуманими, системними та супроводжуватися чіткими поясненнями.

Партія звертається до президента України володимира Зеленського та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом переглянути рішення про закриття метро і впровадити адекватні зміни в його роботі на час карантину, впровадити санітарні дезинфікуючі та інші заходи за досвідом європейських столиць.

Що було раніше: 17 березня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

В Україні з 18 березня тимчасового припиняється курсування залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень. У великих містах закриваються метрополітени, змінюється рух іншого громадського транспорту.

Згідно з карантинними розпорядженнями влади столичний метрополітен зупиняє свою роботу з 23 години 17 березня.

Тимчасово закриваються заклади громадського харчування (кафе, ресторани), торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури. Доставка їжі може працювати, якщо персонал має відповідний індивідуальний захист.

Дозволена робота продуктових магазинів, АЗС, аптек, банківська та страхова діяльність.

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